CALF le cortó la luz a una sede del Ejército en Neuquén por una deuda acumulada desde marzo

A causa de una deuda arrastrada desde marzo, la cooperativa CALF le interrumpió el servicio de energía eléctrica a una de las sedes que el Ejército tiene en la ciudad de Neuquén. La medida duró unas horas, ya que desde la Fuerza se comprometieron a regularizar el pago.

El corte se produjo el lunes por la tarde y respondió a una importante mora por parte del usuario, que previamente había sido notificado e intimado por la situación.

Fuentes de la cooperativa indicaron que el servicio se «reestableció a las pocas horas«, cuando se recibió el compromiso de regularizar la deuda.

El Ejército, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, tiene 13 bocas de suministro en la ciudad y, hasta el último reporte, acumulaba mora en 10 de ellas. Esta situación había generado un saldo adeudado de casi 60 millones de pesos.

Deuda del Ejército a CALF: avisos reiterados

Desde CALF detallaron que antes de avanzar se habían realizado reiterados avisos e intimaciones.

La medida se efectivizó en una de las instalaciones del Ejército frente a la avenida Mosconi y forma parte del procedimiento habitual para este tipo de casos. En esa línea, fuentes de la cooperativa descartaron que se haya tratado de una decisión «direccionada» o «excepcional».

El restablecimiento de la luz se realizó por 48 horas, mientras se aguarda por el pago comprometido.