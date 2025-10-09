Cambio de manos: Nación estudia ceder íntegramente la operación de la PIAP a Neuquén

La operación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) podría quedar íntegramente en manos de Neuquén. Ese es el objetivo de la negociación que, desde hace unas semanas, iniciaron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Provincia para que la primera ceda sus acciones en la empresa que está a cargo del funcionamiento del complejo.

Las conversaciones se iniciaron en simultáneo al llamado que realizó el gobierno neuquino para reclutar posibles compradores de agua pesada y reunió al menos cinco compañías interesadas en sellar futuros acuerdos comerciales.

De acuerdo a lo que informó este jueves el sitio Econojournal, esta nueva ronda de negociaciones comenzó por la intención de la CNEA de ceder su participación en la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI).

Esta firma, que es la responsable de operar el complejo, sin producción desde hace casi una década, es propiedad de Neuquén en un 51% y el 49% restante está en manos del organismo nacional.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el Gobierno provincial puso al tanto a los trabajadores del complejo sobre las tratativas en un encuentro que se realizó el lunes pasado, en las oficinas del ministerio de Planificación que conduce Rubén Etcheverry.

El acuerdo, que sería por un periodo mínimo de 25 años, todavía no está cerrado y entre los principales puntos a resolver, está la propuesta que hizo llegar la CNEA para cobrar un canon a la provincia por el usufructo de la planta, a cambio de la entrega de las acciones.

En principio, el convenio podría sellarse después de las elecciones de octubre. En cualquier caso, la CNEA seguiría siendo la propietaria efectiva de las instalaciones, aunque ya sin participación accionaria en su operación.

La PIAP busca financiamiento para volver a producir: las opciones que analiza Neuquén

En el encuentro del lunes pasado, la Provincia también informó sobre las gestiones con las empresas que respondieron las cartas de intención y las fuentes de financiamiento para reacondicionar la PIAP, proceso que demandaría al menos 18 meses y una inversión mínima de casi 80 millones de dólares.

Desde el Gobierno indicaron que hay intención de sumar financiamiento internacional a través de bancos. También con algunas de las compañías que contestaron el llamado oficial. Esto último se podría materializar con pagos por adelantado a cuenta de la futura producción.

Las eventuales compras podrían llegar a las 180 toneladas anuales y contemplarían ambas líneas de producción de la planta, capaces producir hasta 200 toneladas por año.

Neuquén también dio más precisiones en la reunión con los empleados, que son 124 en la actualidad. Aclaró que el contrato de mantenimiento, que finaliza el próximo 31 de octubre, se renovará al menos hasta febrero. Y que, en caso de no avanzar las inversiones de reacondicionamiento, se podrá prorrogar por otros cuatro meses.