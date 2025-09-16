Cambio en las prepagas: los afiliados dispondrán de los excedentes de sus aportes, cómo impacta en las cuotas

El gobierno de Javier Milei informó este martes que los afiliados de las prepagas podrán disponer de los excedentes de sus aportes. La medida surgirá tras dar de baja una resolución de la gestión de Alberto Fernández.

Según precisó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el ministerio de Salud -a través de la Superintendencia de Servicios de Salud- eliminará en los próximos días el artículo «oculto» del anexo de la resolución 2400/2023.

Esta misma se dictó días antes del final de la gestión de Alberto Fernández y establece que el excedente de los aportes y contribuciones que pagan los afiliados permanezcan como saldo favorable a las empresas.

“Ese artículo fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral”, sostuvo Adorni.

“Ahora lo excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas. Sólo querían rédito electoral incluso cuando eso representaba un perjuicio para la gente”, añadió.

Cómo impactará en la cuota el cambio en las prepagas

Desde el Gobierno ejemplificaron que, si un afiliado aportaba $100 y su plan sale $80, la diferencia quedaba a favor de la prepaga. Con esta nueva medida, el excedente representará un descuento en la cuota de los afiliados.

En este sentido, los más perjudicados son los empleados en relación de dependencia: según indicó Infobae, a unas 1,8 millones de personas les retuvieron durante casi dos años una cifra estimada que alcanzaría los $180.000 millones.