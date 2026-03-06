Cambios confirmados en el Ministerio de Justicia: renunció el titular de la IGJ, tras el pedido de Mahiques

Renunció el titular de la IGJ, tras el pedido de Mahiques

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras asumir su rol como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, comenzó a imprimir su sello en la cartera y solicitó la renuncia de los titulares de varios organismos que dependen del ministerio.

A pocas horas de conocerse su solicitud, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, presentó formalmente su renuncia.

Si bien aún resta un comunicado oficial, fuentes cercanas a la cartera revelaron que luego del pedido explícito que hizo el nuevo ministro elegido por Javier Milei, Daniel Vitolo presentó su carta de renuncia al cargo este viernes.

Mahiques no solo le pidió la renuncia a Vitolo, sino que también se lo solicitó a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

«Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos», contó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con «fiscales y jueces capacitados».

Quién es Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques, según su perfil, es un abogado y funcionario judicial argentino. Es el hijo de Carlos Mahiques quien fue exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, luego juez de la Cámara Nacional de Casación.

Mahiques antes de su nombramiento como ministro, se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales.

En su cargo como jefe de los fiscales porteños estuvo desde el 30 de octubre de 2019 y desde 2022, es presidente de la IAP.

Según la información revelada por medios de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2025 fue reelecto por un período adicional de tres años, siendo el primer latinoamericano en presidir esta organización que nuclea a más de 250,000 fiscales de todo el mundo.

Mahiques fue representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). También se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial entre 2015 y 2019.

Además como parte de su trayectoria profesional se destaca que fue profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA).