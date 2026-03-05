Escasa presencia judicial y sobrepoblación de funcionarios: así fue la jura de Juan Bautista Mahiques

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia en una ceremonia que contó con sobrepoblación de funcionarios y limitada presencia judicial.

Así fue la jura de Juan Bautista Mahiques

Pese a provenir de una familia vinculada al Poder Judicial, las personalidades asistentes a la jura podían contarse con los dedos de las manos.

Del lado izquierdo del Salón Blanco se lo vio a Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del flamante funcionario. También estuvieron su esposa e hijos, sus hermanos Esteban, funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, y el menor del clan, Ignacio, adjunto en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Kirchner.

La lista de invitados fue reducida y contó con la asistencia del integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ), Santiago Otamendi.

También se mostraron el fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Pablo Garcilazo, y el reemplazante de Mahiques como fiscal general porteño, Javier Martín López Zavaleta, hombres que responden políticamente al radical Daniel Angelici, ausente en la ceremonia.

Como contrapunto, hubo una fuerte participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como protagonista principal; incluso se acercó a fotografiarse con la flamante incorporación.

En su ingreso, la menor de los Milei saludó al asesor presidencial, Santiago Caputo, que siguió el breve acto de pie desde uno de los laterales del salón. Al término, el mandatario se acercó y se fundió en un intenso abrazo con su estrecho colaborador.

Distribuidos en el salón estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Mario Lugones (Salud); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Sandra Pettovello (Capital Humano). También, el saliente Mariano Cúneo Libarona. Los únicos ausentes fueron Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Carlos Presti (Defensa).

Asimismo, dieron el presente la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli, y el nuevo viceministro de Justicia, Santiago Viola.

El clan Menem completo, integrado por el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo “Lule” Menem; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem, también siguió la jura.

