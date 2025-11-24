Cambios de gabinete de Rolando Figueroa: Juventud vuelve a tener ministerio en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que creará un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura como parte del reordenamiento de su gabinete a partir de diciembre. La estructura reemplazará en algunas funciones al de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que dejará de existir como tal cuando su actual titular, Julieta Corroza, asuma su banca de senadora.

Según confirmó a Diario RÍO NEGRO, esta nueva cartera tendrá una presencia “muy fuerte” en los próximos dos años de gobierno y estará al frente una persona joven, aunque el nombre se conocerá recién el mes que viene.

Esta es una de las apuestas de Figueroa para la segunda etapa de su mandato y viene a reeditar la secretaría de Juventud y Deportes que supo conducir durante sus primeros años en política, bajo el gobierno de Jorge Sobisch.

Pero no es la primera vez que Neuquén tendrá un ministerio dedicado a la Juventud: el segundo mandato de Omar Gutiérrez, su antecesor, también le asignó un lugar en la estructura aunque asociado a las áreas de Niñez, Adolescencia y Ciudadanía.

Esa cartera la conducía la abogada Sofía Sanucci quien, tras el cambio de gobierno, pasó a desempeñarse como asesora del bloque del Movimiento Popular Neuquino en la Legislatura.

Figueroa dijo que el nuevo ministerio será “de mucha acción” y concentrará las áreas de Deportes y Cultura que hoy están bajo la órbita de Desarrollo Humano.

Actualmente, están concentradas en la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana a cargo de Marita Villone, mientras que el mismo ministerio tiene una secretaría de Juventudes y Diversidad que conduce María Luz Blanco.

Aún no está confirmado si ambas funcionarias seguirán dentro de esa estructura y si hay chances de que alguna asuma el rol de ministra.

Hay otras áreas dentro del actual ministerio de Corroza que, en cambio, se moverán hacia otros equipos como son Mujeres y Diversidad, que pasarán al ministerio de Gobierno de Jorge Tobares, y gobiernos locales, es decir, el vínculo con los intendentes que ahora estará en manos de la flamante secretaría del Interior de Gustavo Coatz.

Según se pudo conocer hasta ahora, el gabinete de Figueroa a partir de diciembre quedaría con 12 ministerios: Jefatura de Gabinete, Gobierno, Educación, Economía, Producción e Industria, Seguridad, Energía, Salud, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Planificación, Infraestructura, Trabajo y Desarrollo Laboral y Juventud, Deportes y Cultura.