Nueva designación en el gabinete de Rolando Figueroa: Neuquén tendrá secretario del Interior

El gobernador Rolando Figueroa confirmó un nuevo movimiento en su gabinete este jueves con la designación de Gustavo Coatz como secretario del Interior, cargo que hasta ahora no figuraba en la estructura del gobierno de Neuquén.

Desde su cuenta de X, indicó que el funcionario aportará «una mirada federal desde cada rincón de Neuquén». El nombramiento se hará efectivo a partir de diciembre, se precisó en el mismo mensaje.

«Será la voz del gobierno en el territorio, acompañando de cerca a cada comunidad», agregó Figueroa sobre Coatz, quien se venía desempeñando como delegado de la región del Alto Neuquén, en el contexto del plan de regionalización que implementó la actual gestión provincial.

«Estoy convencido de lo que logró en el norte podrá replicarlo en toda la provincia», agregó el gobernador.

Nuevo nombramiento en el gabinete de Rolando Figueroa: un nombre conocido

Médico de profesión, Coatz es un hombre cercano a Figueroa, de quien fue funcionario durante su paso por la intendencia de Chos Malal. En esa ciudad también tuvo una etapa como concejal, durante el periodo 2015-2019.

Su nuevo rol forma parte de la reconfiguración del gabinete provincial que el mandatario neuquino anticipó luego de las elecciones de octubre, cuando su espacio, La Neuquinidad, quedó en segundo lugar en la disputa por las bancas del Congreso de la Nación.

Entre los principales cambios, se destacó la designación de Leticia Esteves como nuestra ministra de Turismo y la incorporación de Joaquín Perrén al frente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Anide) luego de ser candidato a diputado nacional por el oficialismo provincial.

Por el momento no se informó quién sucederá a Coatz como delegado en la región norte de Neuquén.