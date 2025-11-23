Un gabinete para el segundo microciclo

Rolando Figueroa está a semanas de conformar el nuevo gabinete con el que transcurrirá los últimos dos años de gestión en Neuquén. El gobernador no habla de un cambio basado en el resultado electoral de octubre, sino de un nuevo “microciclo” que necesita acciones distintas de las que se hicieron entre el 2023 y el 2025.

Hay varias pistas sobre cómo se verá la estructura que asumirá en diciembre, aunque todavía pocos nombres. Figueroa ya adelantó la asunción de Leticia Esteves como ministra de Turismo y Ambiente y algunos cargos de menor rango, pero guarda algunas sorpresas para el mes que viene.

La apuesta fuerte parece estar centrada en un nuevo ministerio “de mucha acción” que será una suerte de reedición de la secretaría que vio nacer su carrera política: Juventud, Deporte y Cultura. “Un ministerio soñado” para Figueroa, quien nunca llegó a tener bajo su órbita la tercera palabra.

La persona que se hará cargo de esa cartera se anticipa como “sorpresa” y será quien tome algunas de las funciones del ministerio de Julieta Corroza que se desarmará el 10 de diciembre cuando la senadora electa asuma su banca en el Congreso.

Las restantes áreas se repartirán en otras estructuras como la secretaría de Desarrollo Humano, que se moverá a Trabajo, y Mujeres y Diversidad que pasará a Gobierno. La relación con los intendentes la absorberá la flamante secretaría del Interior que asumirá el actual delegado de la región Alto Neuquén, Gustavo Coatz, y quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conservará Juan Luis “Pepé” Ousset.

No pareciera, a priori, estar prevista la salida de más ministros como sucedió con Gustavo Fernández Capiet de Turismo: Matías Nicolini, pese a los rumores sobre una posible postulación al Tribunal Superior de Justicia, seguirá al frente de Seguridad, y Rubén Etcheverry conservaría Planificación, pero con “planificación pura”, es decir, a cargo de Copade y Anide y sin la subsecretaría que conducía Juan Manuel Morales, quien quedará al frente de Industria.

Esta semana, los diputados activaron el tratamiento de los tres presupuestos con la invitación a funcionarios de los tres poderes, aunque no avanzaron todavía en ningún despacho. El oficialismo de Figueroa no tiene o no debería tener problemas numéricos para llevarlos al recinto y aprobarlos, lo que no significa que esté exento de dar debates incómodos.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, rindió un largo examen junto a su equipo en el que tuvo que responder por el superávit, el monto para la pauta publicitaria, la inversión en salud mental o los sueldos que cobran los médicos. Al kirchnerismo también le pareció mal que el gobierno destine un tercio de la obra pública a asfaltar rutas porque consideró que es más necesario construir viviendas.

El gobierno defendió su estrategia, aunque tiene previsto lanzar el 5 de diciembre un plan que aborde el tema habitacional y creará una secretaria de Vivienda y Hábitat dentro de Infraestructura “que va a estar por encima del IPVU-Adus”.

La vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, también recibió reclamos sobre la confección de su presupuesto, en particular para modificar los artículos vinculados al uso del fondo de contingencia y limitar su aplicación.

La insistencia provino del diputado del MPN, Claudio Domínguez, quien exigió que solo pueda ser usada en mejoras salariales o mantenimiento edilicio. Fue una restricción que se inauguró el año pasado, cuando se discutió el presupuesto de Gloria Ruiz. Reina tuvo que aclarar que no quería “ninguna ventaja administrativa” y recordó que los diputados podrán votar en febrero del año que viene a otro legislador para que ocupe su lugar a cargo de la presidencia. No pareciera ser una opción por ahora.