Inflación en Neuquén: la provincia volvió a liderar las subas y amplía la brecha con el resto del país

La evolución de precios entre enero y octubre situó a Neuquén como la provincia con la mayor inflación acumulada del país, con un incremento del 31,7%, por encima del promedio nacional del 24,8% y del resto de las jurisdicciones comprendidas en el informe.

Santa Fe (26,7%), Córdoba (25,9%) y CABA (25,3%) se ubicaron varios puntos por debajo, mientras que Río Negro mostró la suba más baja, con 17,1%.

La comparación regional indicó que Neuquén superó a otras provincias patagónicas como Mendoza y San Luis, además de mantenerse por encima de Jujuy y Chaco, según un informe de Politikón Chaco.

El peso de las tarifas energéticas, los servicios regulados y rubros de alto impacto local permitió explicar parte de la diferencia que lleva la provincia respecto del resto del país.

El comportamiento de octubre: otra vez entre las mayores subas

En octubre, Neuquén registró un 2,7% mensual, uno de los valores más altos entre los distritos con medición propia, igualando a Santa Fe y superando el promedio nacional (2,3%).

Los incrementos más moderados del mes correspondieron a Río Negro y CABA (2,2%), mientras que Jujuy se ubicó en el piso del ranking con un 2,1%. La provincia volvió así a integrar el grupo de jurisdicciones con mayor presión inflacionaria mensual.

Las explicaciones oficiales: energía, transporte y alimentos como motores del aumento

La directora provincial de Estadísticas y Censos, Cecilia Figueroa, sostuvo que Neuquén mantiene una tendencia inflacionaria superior a la media nacional y señaló tres divisiones como principales impulsoras: vivienda, transporte y alimentos. “Se viene observando una tendencia más elevada que el país”, afirmó.

En vivienda, el incremento en la tarifa de gas sostuvo la variación del rubro, mientras que en transporte el aumento de los combustibles continuó afectando los costos de la canasta local.

Además, Educación y Bienes y Servicios Varios mostraron subas destacadas, especialmente por los aumentos en servicios de cuidado personal y ajustes en los niveles primario y secundario.

Una herramienta digital para seguir la evolución de los precios

La provincia presentó la calculadora de índice de precios, disponible en el portal oficial, que permite actualizar montos según la variación del IPC y que está orientada a brindar información útil para contratos, salarios y operaciones comerciales.