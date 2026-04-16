Cambios en el Ministerio de Luis Caputo: nombraron al nuevo secretario de Obras Públicas

El Gobierno anunció con la publicación del Boletín Oficial, la designación del nuevo secretario de Obras Públicas. Se trata del área clave que es administrada por el Ministerio de Economía, liderada por Luis Caputo.

Según lo establecido, el nuevo secretario será Bernardo Bartolomé Heredia Heredia, funcionario político particularmente cercano al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El nuevo secretario de Obras Públicas

Bernardo Bartolomé Heredia, a partir de este 16 de abril, asumirá el cargo para reemplazar al ingeniero Luis Enrique Giovine, funcionario que presentó su renuncia al control de la secretaría de Obras Públicas.

Mediante el Decreto 250/2026, se informó: “Desígnase, a partir del 14 de abril de 2026, con carácter ‘ad honorem’, en el cargo de secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Bernardo Bartolomé Heredia”.

En el mismo documento se le aceptó la renuncia a Heredia, quien se desempeñaba como Subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas y también la dimisión de Giovine al que se le agradeció por «los servicios prestados en el desempeño de su cargo».

Quién es Bernardo Bartolomé Heredia

Bernardo Bartolomé Heredia, es un economista y funcionario público que posee estrechos vínculos políticos con el peronismo de Córdoba, particularmente con el exgobernador Juan Schiaretti.

En el periodo 2025-2026 ocupó el cargo como subsecretario de Recursos Hídricos, también fue presidente de la Agencia de Planificación (APLA) y al inicio de la gestión de Javier Milei, fue puesto al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

Previo a su salto a la administración nacional, fue secretario de Desarrollo Energético en el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba bajo la gobernación de Schiaretti.