Javier Milei postergó su viaje a Estados Unidos: partirá el lunes rumbo a Nueva York para hablar en la ONU

El presidente Javier Milei decidió reprogramar su partida hacia Estados Unidos y, en lugar de viajar este domingo por la noche, despegará el lunes por la tarde con destino a Nueva York. La modificación de la agenda, confirmada por fuentes oficiales, responde a un «reacomodamiento de actividades» tanto en Buenos Aires como en el exterior.

Durante la mañana del lunes, Milei encabezará en la Casa Rosada una reunión de Gabinete y de la mesa política nacional, espacio creado para coordinar la estrategia oficialista de cara a las elecciones de octubre. Participarán Karina Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, entre otros dirigentes de su círculo cercano, informó Infobae.

Según el nuevo cronograma, el vuelo presidencial partirá a las 19 del lunes y arribará a Manhattan el martes por la mañana.

De esta manera, se vieron alterados los encuentros que Milei tenía programados con distintos economistas y con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reunión que debió ser reagendada.

Javier Milei en Estados Unidos: una agenda cargada

El itinerario del Presidente en Estados Unidos prevé reuniones de alto perfil y actividades clave en el marco de la Asamblea General de la ONU. El martes presenciará la intervención de Donald Trump en el debate del organismo multilateral y, al mediodía, mantendrá una bilateral con el mandatario estadounidense. Por la noche, volverán a encontrarse en la recepción oficial que ofrece la Casa Blanca a los jefes de Estado.

El miércoles, Milei expondrá a las 12:45 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que será su segunda presentación ante los principales líderes mundiales. Ese mismo día, recibirá el premio Ciudadano Global 2025, otorgado por el Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El jueves, en tanto, tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participar de la ceremonia organizada por B’nai B’rith. Más tarde, se verá con Donald S. Lauder, titular del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. El regreso a Buenos Aires está pautado para esa misma noche, con arribo el viernes por la mañana.

Argentina acelera negociaciones con Estados Unidos: Javier Milei busca multimillonario préstamo

Mientras se reorganizaba la agenda internacional, equipos técnicos de Argentina y Estados Unidos intensificaron las negociaciones para cerrar un préstamo por unos 30.000 millones de dólares, destinado a afrontar vencimientos de deuda y reforzar las reservas del Banco Central. Bajo la coordinación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, las conversaciones se extendieron durante más de diez horas.