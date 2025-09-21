Javier Milei acelera la recta final hacia octubre: visita a Trump, negociaciones con gobernadores y campaña al hombro

A quince días de las elecciones del 26 de octubre y tras una serie de derrotas políticas y financieras que incluyeron la caída en la Provincia, tropiezos en el Congreso y la fuerte suba del dólar, la gestión de Javier Milei encara las semanas finales de campaña con un escenario complejo y sin margen de error. La Casa Rosada busca proyectar señales de previsibilidad política y económica mientras el Presidente se posiciona como protagonista central de su estrategia electoral.

En paralelo, el Gobierno debe manejar tres frentes sensibles: la economía, la gobernabilidad y la campaña electoral. Según fuentes oficiales, tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que se utilizarán todas las reservas necesarias para mantener el esquema de bandas y garantizar el pago de los vencimientos de deuda previstos para enero y julio de 2026. “Hay dólares porque se capitalizó al BCRA”, afirmó el Presidente en Radio Mitre.

Viaje a Nueva York y encuentros internacionales

La primera semana previa a los comicios estará marcada por el viaje de Milei a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Durante su estadía, se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, participará de una entrega de premios junto al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y tendrá la primera reunión bilateral oficial con Donald Trump, acompañado por Caputo, según La Nación.

Un ministro del Gobierno explicó a LA NACION: «La entrevista con Trump es importante. Nos puede ayudar a calmar a los mercados. Hoy no hay otra que sostener el esquema monetario que tenemos. Hay que evitar crear ilusiones antes de tiempo».

Aunque no se dieron plazos concretos, Milei mencionó la existencia de negociaciones avanzadas con el Tesoro estadounidense para asegurar un crédito que permita cubrir los pagos de deuda de 2026, que suman US$8.500 millones entre enero y julio. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, moderó las expectativas: calificó como «especulaciones periodísticas» los posibles montos del préstamo.

Gobernadores, DNU y Presupuesto

En el plano político, la Casa Rosada busca reconstruir vínculos con gobernadores y aliados antes de las elecciones. Dos asuntos clave marcan la agenda: el proyecto de ley que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y el tratamiento del Presupuesto 2026.

El proyecto de restricción de DNU ya tiene media sanción del Senado y avanza en Diputados. Un alto funcionario señaló: «Cualquiera que quiera gobernar Argentina necesita el DNU como instrumento. Hay que lograr un acuerdo con los gobernadores para frenar este proyecto».

En cuanto al Presupuesto, se espera que esta semana la comisión liderada por José Luis Espert defina la agenda de tratamiento. A diferencia del año pasado, el Gobierno apunta a dar señales de previsibilidad y busca aprobar la iniciativa antes del recambio legislativo.

Al regreso de Nueva York, se prevén visitas a Santa Fe y Mendoza, mientras Milei continúa proyectando la imagen de líder activo. Además, el 6 de octubre presentará su libro La construcción de un milagro en el Movistar Arena.