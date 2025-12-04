Cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas: Javier Milei designó nuevos jefes tras la salida de Petri

El Gobierno sigue aplicando cambios y esta vez fue el turno de las Fuerzas Armadas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el presidente Javier Milei aprobó salidas de gran parte de la cúpula de las fuerzas argentinas y designó nuevos jefes para la segunda etapa de su mandato.

Los nuevos movimientos dentro de las Fuerzas Armadas se da en medio de la salida de Luis Petri quien el miércoles juró como diputado por La Libertad Avanza y la designación de Carlos Presti para sucederlo como ministro de Defensa.

Los nuevos nombres de las Fuerzas Armadas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni fue quien confirmó la renovación de la cúpula mediante una publicación en su cuenta de X. Según se supo, los nuevos jefes nombrados serían cercanos a la secretaria presidencial, Karina Milei.

Los cambios que se aplicarán en la cúpula de las Fuerzas Armadas, son los siguientes:

El general de División, Oscar Zarich, pasará a ser el sustituto de Presti como jefe del Ejército argentino.

como jefe del Ejército argentino. El vicealmirante, Marcelo Dalle Nogare, será el jefe del Estado Mayor Conjunto y reemplazará al brigadier general Xavier Julián Isaac

y reemplazará al brigadier general Xavier Julián Isaac El vicealmirante Juan Carlos Romay será el nuevo jefe de la Armada Argentina y reemplazará al almirante CArlos María Allievi.

y reemplazará al almirante CArlos María Allievi. El brigadier mayor Gustavo Valverde fue ratificado por Javier Milei como jefe de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

En el comunicado compartido, Adorni señaló: «El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente«, y agregó: «Dios bendiga a la República Argentina».

Los jefes salientes, además de Valverde, habían asumido sus respectivos cargos el 10 de enero de 2024, aunque Javier Milei los había designado el 29 de diciembre de 2023.