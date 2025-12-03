Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados: la tercera minoría quedó en disputa

La Libertad Avanza tuvo su tarde soñada en la Cámara de Diputados. Con la sorpresiva presencia del presidente Javier Milei, que coronó el debut del oficialismo como primera minoría, juraron este miércoles los legisladores electos en octubre y Martín Menem renovó sin dificultades la presidencia del cuerpo.

Unión por la Patria quedó como segunda minoría con 93 integrantes y la tercera fuerza finalmente quedó en disputa: el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, rompió con Provincias Unidas y se alió al PRO y la UCR, lo que hizo que ambos interbloques quedaran con 22 cada uno.

La presencia de Milei en el recinto de Diputados fue el broche de oro en una ceremonia donde el oficialismo estrenó, en un clima de algarabía violeta, su nueva conformación de 95 integrantes. El presidente llegó puntual a la sesión, escoltado por su hermana Karina Milei, y se ubicó en el palco central, que está justo arriba de la banca que ocupó como diputado. Por detrás se ubicaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Milei cruzó pulgares en alto con tu tropa, que lo recibió entre eufóricos aplausos, y siguió la ceremonia en silencio. Se retiró una vez que Menem terminó su discurso de asunción. Abajo, en una de las bandejas laterales al estrado principal, se ubicó Patricia Bullrich junto a su tropa de senadores. También asistieron el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, y algunos otros funcionarios de segunda línea. El asesor Santiago Caputo no apareció.

Menem renovó mandato sin obstáculos, tras una moción del cordobés Gabriel Bornoroni. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, que se mantuvieron al margen de la votación, el resto de la oposición acompañó al riojano, que tendrá en 2026 su tercer mandato.

“Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura y ordenada, que consolidará los avances logrados”, manifestó Menem al reubicarse en la silla principal, y destacó puntualmente el “trabajo constante y estratégico” de su deja política, Karina Milei.

Como vicepresidenta primera de la Cámara quedó la massista Cecilia Moreau, mientras que como vice segundo fue nombrado el exministro oficialista Luis Petri. La vicepresidencia tercera quedó vacante, en disputa entre dos interbloques: el que contendrá a Provincias Unidas, y otro del PRO, la UCR, el MID y un santacruceño. Los primeros proponían al cordobés Ignacio García Aresca para el cargo, pero la definición quedó para la próxima sesión.

Cómo fue que se rompió el bloque de Provincias Unidas

Provincias Unidas, el grupo donde recala el gobernador Martín Llaryora, reclama que para dirimir la pelea se tome el criterio de bloques, y no de interbloques, porque con sus 18 integrantes tendrán el bloque más numeroso. Al interbloque de 22 llegaron con Miguel Pichetto y Nicolás Massot, por un lado, y los “lilitos” Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, por otro. La bancada completa se llamará “Unidos”.

El bloque de Scaglia incorporó a la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta, en una gestión silenciosa del democristiano cordobés Juan Brügge. Pero a su vez perdió al santacruceño José Luis Garrido, que responde al gobernador Vidal. Repentinamente, Garrido se fue a otro interbloque con 12 del PRO, 6 de la UCR, la también radical Karina Banfi (monobloque) y dos del MID. De esa manera, empataron a Unidos en 22.

El empate en la tercera fuerza se conoció mientras transcurría la sesión preparatoria, tras horas de tensión previa donde muchos de la oposición no kirchnerista definieron a último minuto sus bloques de pertenencia. La primera y segunda minoría estaban claras: La Libertad Avanza ratificó su poderío con 95 miembros, mientras que Unión por la Patria quedó segundo con 93. No tendrán cambios en su conducción: seguirán Gabriel Bornoroni y Germán Martínez, respectivamente.

El bloque Provincias Unidas quedó integrado, en nombre del cordobesismo, por el exgobernador Juan Schiaretti (no asistió a la jura porque se encuentra cursando un postoperatorio), Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca (juró en lugar de Miguel Siciliano, que asumirá como ministro de Llaryora), Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo.

La lista sigue con los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; los santafesinos Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Pablo Farías; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán; la mendocina Lourdes Arrieta; y dos ex PRO, Sergio Capozzi (Río Negro) y José Núñez (Santa Fe).

El PRO, que hasta este martes sufrió fugas a La Libertad Avanza y a Provincias Unidas, se redujo a 12 integrantes, pero crearon un interbloque con dos del MID, seis de la UCR, Banfi y Garrido, por lo que llegaron a 22. El bloque amarillo seguirá en manos del bonaerense Cristian Ritondo, mientras que en el radicalismo asumió como líder la mendocina Pamela Verasay, del gobernador Alfredo Cornejo.

Por otra parte, el espacio de gobernadores auspiciado por el gobernador salteño Gustavo Sáenz se desinfló y quedó conformado con los mismos diputados que tenía hasta ahora, de Salta y Misiones. Serán siete y mantendrán el sello Innovación Federal. Hasta el momento, no sumaron a los tres diputados de Tucumán ni a los tres de Catamarca que rompieron con Unión por la Patria.

Por otra parte, se ratificó el bloque de exlibertarios Coherencia, que perdió a Arrieta y quedó con tres; otro con los cuatro del Frente de Izquierda; y finalmente dos del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.