Cambios en la Justicia de Río Negro: sin aportes para Sitrajur y mejor acceso al sistema

La Legislatura de Río Negro derogó este jueves, en segunda vuelta, la tasa del dos por mil que se aplicaba en los procesos judiciales contenciosos o voluntarios, cuyo destino era el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur). Además, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial para mejorar el acceso a la Justicia de los rionegrinos.

Desde el gremio cuestionaron esa decisión y sostuvieron que «ataca de lleno» a la organización porque «jamás fuimos funcionales al poder».

La iniciativa fue presentada por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), se justificó en que «el aporte implicaba un costo adicional para quienes inician acciones judiciales y que su eliminación busca modificar ese esquema de financiamiento» y contó con el respaldo de los bloques de Juntos Somos Río Negro, la Unión Cívica Radical, Primero Río Negro y el Pro Unión Republicana, mientras que lo rechazaron las bancadas de Vamos Con Todos, Partido Justicialista – Nuevo Encuentro y CC-ARI Cambiemos.

Conocida la votación el gremio realizó una asamblea en la sede central del Poder Judicial y luego dio a conocer un comunicado donde señaló que «el oficialismo provincial consumó hoy un hecho histórico y vergonzoso: derogó el 2xmil, desfinanciando a Sitrajur y atacando de lleno a nuestra organización colectiva».

Indicaron que «no es un error. No es improvisación. Es una decisión política para debilitar a quienes jamás fuimos funcionales al poder» y responsabilizaron a los legisladores Lucas Pica y Facundo López por «ocultar el debate, maniobrar en la Comisión de Labor, evitar el diálogo y avanzar como si la provincia fuera de ellos. Mientras tanto, fueron incapaces de escuchar a quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Poder Judicial».

Para Sitrajur «este recorte no es más que el intento de disciplinar a un sindicato fuerte, democrático y combativo. Es un ataque a los derechos conquistados y al modelo sindical que permitió defender a los trabajadores incluso en los peores momentos» y adelantaron que «la lucha sigue».

Mejoras en el acceso de la ciudadanía a la Justicia

Por otra parte, por mayoría, se aprobó un proyecto enviado por el Superior Tribunal de Justicia que busca incorporar varios anexos a su Ley Orgánica 5731.

«Es una norma que brinda certeza, seguridad jurídica y que complementa una serie de decisiones políticas, legales e institucionales que venimos tomando en este recinto», sostuvo el legislador Lucas Pica (JSRN) y agregó que la finalidad es que «la Justicia sea más eficaz y mejor para todos los vecinos de Río Negro».

La iniciativa pretende unificar la normativa y establecer parámetros de conducta judicial más objetivos. Los anexos propuestos incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, junto con los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Estos principios buscan proteger a quienes encuentran especiales dificultades para ejercer sus derechos, ya sea por edad, género, o circunstancias sociales y económicas.

Además, la propuesta también modifica la competencia de los Juzgados de Paz para atender de manera más eficiente asuntos menores, incluyendo casos de violencia de género y familia en ciertas jurisdicciones.