Cambios en la SIGEN: el Gobierno de Javier Milei eliminó áreas políticas y oficializó la modificación de su estructura

La SIGEN ha llevado a cabo una reestructuración interna para simplificar su administración. Su nuevo organigrama está compuesto por una Secretaría General y ocho gerencias, dejando sin efecto secretarías de perfil político como la Operativa, la Subsecretaría Operativa, la Administrativa y la de Normativa e Innovación. Esto se comunicó a través del Boletín Oficial.

Los cambios se formalizaron a través de la resolución 354/2025 del Boletín Oficial. La norma sustituye la anterior que marcaba la organización y responde a la necesidad de actualizar los mecanismos de control interno del organismo.

Esta transformación busca, según las autoridades nacionales, eliminar las funciones con un perfil predominante político dentro de la SIGEN. La nueva estructura prioriza áreas técnicas y gerencias sustantivas para asegurar un control y una fiscalización más robusta de la administración pública nacional.

Qué dice el nuevo esquema de la SIGEN que comunicó el Gobierno de Javier Milei

El nuevo esquema institucional se articula alrededor de tres ejes clave: la Gerencia de Control, que se encarga de supervisar ministerios, jurisdicciones, organismos descentralizados y universidades; la Gerencia de Fiscalización, responsable de coordinar las comisiones fiscalizadoras en empresas con participación estatal; y la Gerencia de Proyectos Especiales, dedicada a realizar auditorías puntuales y específicas en tecnologías de la información.

El dispositivo operativo se completa con las gerencias jurídicas y técnicas, junto a áreas de apoyo que han sido fortalecidas. Toda la estructura está ahora más centrada en el conocimiento y la prevención de riesgos.

Las Gerencias Sustantivas son aquellas con responsabilidad directa sobre los procesos de control y fiscalización que son fundamentales para el objetivo de la SIGEN. Este grupo incluye la Gerencia de Control, la Gerencia de Fiscalización y la Gerencia de Proyectos Especiales. Su tarea principal abarca auditar, supervisar y garantizar la transparencia en organismos públicos y empresas estatales, además de desarrollar auditorías específicas en áreas críticas como la digitalización administrativa.

Su nuevo protagonismo en la estructura responde a una clara necesidad: centrar los esfuerzos y recursos en el núcleo de la misión de control. Esto se logra mediante la desburocratización y al evitar las interferencias de índole política en los procesos de fiscalización del organismo.

La enumeración de las áreas eliminadas incluye:

-Secretaría Operativa

-Subsecretaría Operativa

-Secretaría Administrativa

-Secretaría de Normativa e Innovación