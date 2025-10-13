ARCA tendrá un Comité de Integridad y Ética Pública: cómo funcionará

A través del Boletín Oficial se formalizó la creación de un Comité de Integridad y Ética Pública. El objetivo es fortalecer los mecanismos de transparencia y control interno luego de la disolución de la AFIP. Además, habrá cambios en la estructura.

Esta decisión responde a la reestructuración institucional impulsada por el Decreto N° 953/2024, que transfirió a la agencia el personal, los recursos y las funciones de la antigua AFIP.

El nuevo comité reemplaza al órgano homónimo que operaba en la estructura de la AFIP desde 2020. Estará integrado por el Subdirector General de la Subdirección General Institucional y los Directores Generales de las Direcciones Generales Impositiva y de Aduanas, o los subdirectores que estos designen para representarlos.

La Dirección de Auditoría Interna asumirá la secretaría del comité. Su principal responsabilidad será analizar, en un plazo máximo de 60 días, todas las normas vigentes en materia de integridad y ética pública. Deberá proyectar las modificaciones necesarias y someterlas a la consideración y aprobación del nuevo órgano.

Eliminan regulaciones en ARCA: qué dice el decreto

La disposición avanza en la depuración normativa al derogar una serie de instrucciones de la ex AFIP dictadas entre 1998 y 2024 (incluida la que creó el comité anterior). Asimismo, se dejaron sin efecto apartados de normas recientes, lo que consolida el marco regulatorio de la nueva agencia.

El Comité de Integridad y Ética Pública tendrá como función primordial asesorar al Director Ejecutivo en temas de integridad, ética pública y transparencia. Esto se logrará mediante la elaboración de propuestas de acción concretas y el monitoreo constante de los riesgos institucionales que surjan en estos ámbitos clave.

Entre sus competencias específicas, el Comité promoverá capacitaciones y programas de formación orientados a fortalecer la cultura de la integridad dentro de la agencia. Además, tendrá la potestad de proponer criterios y metodologías para la evaluación y seguimiento de las políticas de integridad, y de diseñar los instrumentos necesarios para la medición y el análisis de la información recolectada.