Santilli busca sumar respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma electoral

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó este martes las gestiones con distintos gobernadores para reunir apoyos en torno a la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Uno de los encuentros más relevantes de la jornada fue con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con quien mantuvo una reunión de más de media hora en la que analizaron la agenda parlamentaria y coincidieron en la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.

Según trascendió, Santilli insistió en la eliminación de las PASO al considerar que representan un gasto cercano a los 250 millones de dólares y que ya no responden a una demanda de la sociedad. Jalil respaldó esa postura y sostuvo que las disputas internas deberían resolverse dentro de cada espacio político.

Durante el encuentro también abordaron temas vinculados al desarrollo económico de Catamarca, entre ellos el diseño de una zona franca y alternativas para reducir la carga tributaria provincial.

Como muestra del buen vínculo entre la administración nacional y el gobierno catamarqueño, Jalil invitó a funcionarios nacionales a participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará en julio, y de la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas desarrolladas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, el mandatario provincial extendió una invitación para la puesta en marcha de una planta de hilado y un hotel cinco estrellas en Antofagasta de la Sierra.

En paralelo, crecieron las versiones sobre un posible entendimiento electoral entre La Libertad Avanza y sectores del peronismo que responden a Jalil, aunque por el momento no hubo confirmaciones ni detalles sobre eventuales acuerdos.

Más temprano, Santilli también mantuvo una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien repasó distintos temas de la agenda común entre la Nación y la provincia, en el marco de una serie de encuentros destinados a fortalecer el diálogo con los mandatarios provinciales y consolidar apoyos para las iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Diego Santilli se reunió con Rolando Figueroa en Casa Rosada

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a encontrarse este martes 9 de junio con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien repasó la relación entre la provincia y la Nación, además de temas de interés para el gobierno de Javier Milei, como la reforma electoral prevista que impulsa el oficialismo para el año que viene.

En un comunicado difundido por la Casa Rosada, se destacó el diálogo entablado por el mandatario provincial y el funcionario proveniente del PRO, que hizo foco «en la reforma electoral».

«Repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia», añadió el breve texto difundido por el área de prensa oficial.

Santilli está a la caza de votos para la reforma electoral, uno de los varios proyectos que están frenados en el Senado. El ministro quiere acelerar los consensos alrededor del futuro de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero las urgencias de las provincias son otras.

El Gobierno sabe que no tiene los votos para eliminar las PASO y está evaluando alternativas, como primarias optativas en lugar de obligatorias. En el Senado, Bullrich se fijó un objetivo ante los bloques aliados: cerrar un texto durante estos dos meses, que estarán consumidos por el Mundial de Fútbol y el receso invernal.

Por lo pronto, el Senado aprobó el jueves una preferencia para la Ficha Limpia: significa que, una vez que el tema tenga dictamen, se votará en la próxima sesión que haya. Fue un punto a favor para el PRO y la UCR, que reclaman escindir de la reforma electoral el proyecto para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. La Casa Rosada pretendía mantener todo en un único paquete, pero la presión fue mayor.