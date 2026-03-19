El consumo de carne tuvo su nivel más bajo en dos décadas: los precios subieron 20% desde octubre 2025

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) publicó el informe económico mensual de febrero 2026 que reveló la continuidad en la caída histórica del consumo per cápita de carne vacuna. En tan solo Neuquén, desde octubre 2025 que los precios en las góndolas y carnicerias acumulan subas de más del 20%.

Según el documento, la producción general de carne vacuna para el marcado interno registró una disminución aproximada del 13,8% anual en el primer bimestre del año. Esto significó una reducción de 53,2 mil tn r/c/h.

«En febrero de 2026, y al igual que en enero, la industria frigorífica tuvo uno de los

niveles de actividad más bajos de los últimos cuarenta y siete febreros, ocupando el puesto

Nº 37″, precisaron desde la cámara.

De esta forma, el promedio de los últimos 12 meses del consumo per cápita (en febrero) fue equivalente a 47,3 kilos/año, una caída del 2,5% a febrero de 2025 (-1,2 kg/hab/año).

Fuente: Ciccra.

De acuerdo surge de los gráficos de Ciccra, el consumo tuvo su peor nivel en más de 20 años. Además, comparado con el mejor año de la serie (2008), los argentinos consumen hasta 21,1 kilos menos por años.

La carne subió un 20% desde octubre 2025

La baja en el consumo de la carne se da en un contexto en el que su precio sube de forma desenfrenada en los últimos cinco meses.

Según el Indec, a nivel nacional la división «carnes y derivados» tuvo un incremento interanual (febrero 26’/febrero 25′) del 8,2%.

Sin embargo, según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén, desde octubre de 2025 los precios en las góndolas suman incrementos del 20,7%: octubre (+1,9%), noviembre (+3,5%), diciembre (+8,1%), enero (+4,4%) y febrero (+2,8%).

Un año atrás, el 18 de marzo de 2025, el Senasa publicó la Resolución N°180 que autorizó el levantamiento parcial de la barrera sanitaria ubicada en el río Colorado. «Lo que se buscaba con todo esto, en definitiva, era una baja en el precio del asado con hueso», le dijo a Diario RÍO NEGRO la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat.

Consultada por el impacto en los valores, indicó que después del bajón inicial, cuando sorprendieron promociones de hasta $10.000 el kilo de asado, la ecuación empezó a emparejarse con el resto de la oferta, donde las sumas aparecen más cerca de los $25.000.