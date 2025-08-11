Carlos Quintriqueo se lanzó para el Senado: dos exfuncionarias de Neuquén competirán por su partido

Con el río Limay tomo telón de fondo, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, lanzó oficialmente su candidatura con la que buscará ocupar una de las tres bancas del Senado que Neuquén pondrá en juego estas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El dirigente sindical encabezó esta mañana en la Isla 132 el acto de presentación de la lista de candidatos de Más por Neuquén, la herramienta electoral que creó para disputar la presente contienda electoral en la provincia.

En la nómina por el Senado, lo secundará la exescribana general de Gobierno, Ana Sandoval. En tanto que Jaime Vallejos será segundo postulante suplente y Sandra Sosa, primera postulante suplente.

Por la Cámara de Diputados, la lista será encabezada por la exsubrecretaria de Familia provincial, Amancay Audisio, que irá acompañada por Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz en segundo y tercer lugar, respectivamente. Como suplentes, quedaron Noelia Orellana, Ramiro Rioseco y Lorena Pamela González.

«Necesitamos defender al Estado»

Al iniciar su discurso, Quintriqueo agradeció a su espacio por «no especular», ya que «para quienes me acompañan» hubiese sido «mucho más fácil ser candidato del oficialismo». Aseguró que el partido que se estrenará en esta elección buscará «defender los intereses de Neuquén».

Dijo que de resultar electo, irá al Congreso a «defender» los recursos naturales de la provincia, así como también «las hidroeléctricas, el petróleo, la escuela pública y el Estado». «Necesitamos defender el Estado«, insistió.

Más adelante, citó algunos exdirigentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que «marcaron un hito», aunque enseguida aclaró que «nunca» fue del partido que, en una decisión histórica, decidió no presentarse en esta votación.

El acto de esta mañana. Foto: Diario RÍO NEGRO.

Desde un palco y de cara a la militancia, que rodeó en buena forma una confitería que mira al río, aseguró también que se necesita alguien que «pelee los recursos que el Estado nacional le niega a Neuquén para que la provincia se desarrolle».

Otra de las oradoras fue Amancay Audisio, que estará al frente de la boleta para diputados. La candidata agradeció la «oportunidad» de competir y defender apellidos que «no vienen de la política», como aseguró, es su caso. «Dejemos de ser espectadores, cambiemos la forma de hacer política», añadió.

A su turno, Sandoval, segunda en la lista para la Cámara Alta, llamó a «alzar la voz en el Congreso». Al repasar su trayectoria, dijo que su perfil, además de ser «técnico», es el de alguien que «puede defender a Neuquén como se merece».

Quintriqueo rumbo a las elecciones 2025: «La población va a dar un mensaje de descontento»

Consultado por Diario RÍO NEGRO, Quintriqueo se refirió a la posibilidad de que el electorado neuquino que suele optar por opciones ligadas al peronismo o la izquieda se divida en esta ocasión por la distribución de ofertas políticas similares.

En ese sentido, dijo que en su sector la idea será «posicionarnos como neuquinos, más allá de la pertenencia que pueda tener un votante, si es del MPN, peronista o radical».

También resaltó la necesidad de combatir el «desprestigio» de la dirigencia «combatiéndolo desde el cara a cara con la gente». Sostuvo que, como en 2023 que la población «dio un mensaje al votar a Milei», ahora «va a dar otro mensaje, uno de descontento»

Sobre el final, dijo que la actualidad económica del país y la provincia, de la mano en este caso de Vaca Muerta, es «irreal» y adelantó que uno de los temas de campaña serán los despidos que recientemente se registraron en la formación no convencional, con sindicatos ya alertando con medidas y paralización de actividades.