Quiénes son las exfuncionarias de Neuquén que acompañan a Carlos Quintriqueo en su lista para el Senado

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, lanzó oficialmente su candidatura al Senado provincial con el partido Más por Neuquén, que fundó para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la presentación, destacó la lista que integran dos exfuncionarias provinciales que acompañarán su propuesta para renovar una de las bancas en la Cámara Alta.

La nómina para el Senado la encabeza Quintriqueo, quien será secundado por Ana Sandoval, exescribana general de Gobierno, reconocida por su perfil técnico y experiencia en la administración pública provincial. Completan la lista los suplentes Jaime Vallejos y Sandra Sosa.

Para la Cámara de Diputados, el frente presentará a Amancay Audisio, exsubsecretaria de Familia provincial, como cabeza de lista. La acompañan Ramón Fabián Palavecino y Malena Julieta Ortiz, con Noelia Orellana, Ramiro Rioseco y Lorena Pamela González en los puestos suplentes.

Durante el acto realizado en la Isla 132, Quintriqueo resaltó que su espacio político nació con el objetivo de «defender los intereses de Neuquén» y subrayó la importancia de preservar los recursos naturales de la provincia, como las hidroeléctricas y el petróleo. «Necesitamos defender el Estado, la escuela pública y los derechos de nuestra gente», afirmó.

Renovación y compromiso en la lista de Más por Neuquén

Por su parte, Audisio valoró la oportunidad de representar a sectores que, según dijo, «no vienen de la política tradicional» y llamó a «cambiar la forma de hacer política, dejando de ser espectadores para ser protagonistas». Sandoval, en tanto, convocó a «alzar la voz en el Congreso» y remarcó que su formación técnica le permitirá defender a la provincia «como se merece».

Consultado sobre el contexto electoral, Quintriqueo consideró que su espacio buscará posicionarse «más allá de las identificaciones partidarias tradicionales» para representar a todos los neuquinos. También anticipó que la campaña se centrará en los despidos recientes en Vaca Muerta y en la lucha por los recursos que la provincia reclama al Estado nacional.