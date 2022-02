Carreras: la protesta de Lago Escondido es “una cuestión muy ideológica”

Esta mañana, la gobernadora Arabela Carreras afirmó que “en esta época del año, los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”, en referencia a la marcha planteada por distintas organizaciones, entre ellas, las dos CTA.

En diálogo con Radio Nacional Buenos Aires, la mandataria habló desde Madrid en escala técnica de la gira presidencial, de regreso desde China y en viaje ahora a Barbados. La vuelta a Río Negro se espera para el miércoles.

Inicialmente, Carreras habló de un “balance sumamente positivo” de las reuniones en Moscú y en Beijing y, después, se la consultó sobre las denuncias referidas a presencia de “jinetes armados” en contra de la Marcha en Lago Escondido.

“No estoy en el detalle de lo ocurrido, no podría decir”, dijo. Aún así, la gobernadora entendió que “no debe ser distinto a lo que ocurre todos los años cuando pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta”.

Simultáneamente, en Bariloche, organizaciones reclamaron para garantizar el libre acceso a la costa de lago Escondido, por el camino Tacuifí, y denunciaron amenazas de personas armadas ayer en ocasión del trayecto de montaña.

Además, en la entrevista radial, Carreras contó haber participado de la audiencia del presidente Alberto Fernández con el líder chino Xi Jinping. El mandataria argentino se reunirá mañana con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

La mandataria rionegrina justificó la participación de los gobernadores en la gira porque “buscamos respuestas concretas en pos del crecimiento, desarrollo y generación de empleo en nuestras provincias” y consideró “fructíferos” los resultados obtenidos.

En ese sentido, Carreras confirmó que “hay anuncios de inversión para Río Negro” y precisó que se ha podido “avanzar en un diálogo para que INVAP pueda seguir con sus desarrollos”.