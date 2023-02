Carreras ya se prueba el traje de candidata a intendenta de Bariloche

En el campamento de Juntos Somos Río Negro la prioridad es ganar la elección del 16 de abril para retener el gobierno de la provincia de la mano del senador y exgobernador Alberto Weretilneck. Con ese camino ya definido, la gobernadora Arabela Carreras construye con paciencia oriental su posible candidatura a intendenta de Bariloche, que recién elegirá al sucesor de Gustavo Gennuso en septiembre.

Carreras ya prepara el terreno en la ciudad. Este domingo no anduvo con vueltas para anticipar sus movimientos. “Bariloche me gusta muchísimo, es mi ciudad y, por eso, el diálogo con los vecinos, con las instituciones voy viendo si podemos construir un proyecto en común”, aseguró a Río Negro.

Es más reconoció que en algún momento imaginó una posible reelección al frente de la provincia. Pero aseguró que prefirió cumplir la palabra que había dado a Weretilneck en el caso de que el senador resolviera ser el candidato del oficialismo.

Carreras estuvo este domingo en el acto de apertura de la 37 edición de la Exposición Rural de Bariloche. Recibió el reconocimiento de los dirigentes de la institución que representa a los ganaderos de la región. En el evento coincidió con Weretilneck. También, estuvo el diputado nacional del oficialismo Agustín Domingo, quien mira de reojo la posibilidad de convertirse en el candidato a intendente de Bariloche por Juntos Somos Río Negro.

Tras el acto, Carreras señaló el escenario que se tiene que definir para esa candidatura a intendenta. “Acá hace falta un proyecto colectivo, no es un proyecto individual el que necesita Bariloche y esto es lo que estamos mirando, si ese proyecto colectivo está, si la gente quiere acompañar, si hay una visión, un proyecto común es más posible”, afirmó. “Así que lo estamos charlando con los vecinos”, agregó.

“Nosotros tenemos ganas de seguir haciendo cosas. Esta es la ciudad donde nací y me siento muy bien en Bariloche”, confió.

Cuando se le recordó que Weretilneck había asegurado que apoyará lo que ella decida, Carreras expresó: “Es que tenemos muy buen diálogo. Así como yo estoy acompañando la continuidad a partir de la figura de Alberto Weretilneck en el gobierno de la provincia, también estoy sintiendo el respaldo de mi espacio político para estos proyectos que estamos evaluando”.

“Creo que estamos en el momento de evaluar, de dialogar, creo que hace falta mucha escucha y hace falta, insisto, que el proyecto sea colectivo porque si no es un esfuerzo que no lleva a ningún lado”, aclaró.

La tentación de ir por la reelección

“¿Nunca imaginó una reelección?, preguntó RÍO NEGRO. “No es que no lo haya imaginado. No es que no lo haya imaginado”, respondió, con tono reflexivo. “Preferí cumplir con mi palabra de acompañar a Weretilneck si él quería volver y además preferí el bien común frente al interés personal”, sostuvo.

Y aclaró: “El bien común significa confrontar menos y construir en conjunto más, y creo que en este caso lo podemos hacer de esta manera: Alberto en la Gobernación y yo en algún otro rol que es lo que estamos transitando ahora esa definición”.

“Bariloche me gusta muchísimo, es mi ciudad y, por eso, el diálogo con los vecinos, con las instituciones. Voy viendo si podemos construir un proyecto en común”, remató Carreras.