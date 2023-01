Carreras mira la economía para afrontar su último año de gestión

Arabela Carreras llega a su cuarto año de mandato con más oxígeno, tras el paso de la pandemia del coronavirus, pero con una crisis económica que preocupa por el impacto que pueda tener en el Gobierno, la pauta salarial y los proyectos que planea seguir, mientras evade las ansiedades, ajenas, según dice, de su futuro político.

En una entrevista con RÍO NEGRO la gobernadora habló a de los ejes de su último año de gobierno, la transición y las expectativas electorales.

¿Cómo se perfila el último año de su gestión?



Tuvimos en los tres años anteriores dos grandes desafíos: el Covid-19, un hecho extraordinario, que ahora ha dejado de ser un conflicto agudo, pero es un tema permanente para atender; y la crisis económica, que no ha pasado y se espera un año difícil desde lo macroeconómico, con una altísima inflación a pesar de que parece haberse estabilizado y esto repercute en una serie de aspectos que hacen al gobierno como la dificultad de planificar la obra pública, la cuestión salarial que siempre está en una agenda de revisión permanente.

Por otro lado, veo un año promisorio en cuanto a que empiezan a evidenciarse políticas públicas que llevamos adelante, que lleva un tiempo estructurarlas, que requiere un cambio de visión como por ejemplo la trasversalidad, pero que superadas las primeras barreras que tuvimos en la administración pública, hoy ya están dando resultados.

Uno de los temas centrales de su gobierno es el hidrógeno verde, ¿Hay demoras en el proyecto?



Relativa demora, pero en realidad hemos estado avanzando en otras cosas, necesitamos un año de mediciones de viento y ese año no se ha cumplido, estamos midiendo y lleva su tiempo. Por otro lado, se está trabajando en proyectos ejecutivos, estudios de impacto ambiental que llevan tiempo. No es que no se esté aprovechando el tiempo.

Avanza por otras aristas, pero falta la ley...



Avanza por donde tiene que avanzar. Nos hubiera gustado que también Nación avanzara, tengo una sensación de demora en la ley puntualmente, no tanto en el proyecto en sí. Si nosotros tuviéramos avanzada la ley nacional también podríamos adecuar nuestra legislación, el marco regulatorio provincial depende de un marco regulatorio nacional. Nación tiene que poner las reglas de juego y en ese sentido siento que hay demora, se lo he reclamado vehementemente a nuestras autoridades nacionales. Creo que es un error no avanzar con esta legislación, hay que entender lo vigente que está este tema a nivel global. Es una pena que no podamos generar recursos, generar divisas y dólares con un producto que además no es extractivo.

¿Hay intereses de otros sectores como el petrolero?



No lo podría asegurar. No deberían chocar los intereses, al contrario, en el mundo vemos petroleras que invierten en hidrógeno porque les mejora, por ejemplo, el acceso al crédito internacional. Lo mismo que el proyecto que tenemos y vamos a avanzar en cuanto a la inversión en forestación, vamos a buscar modelos de inversión para privados en forestación para obtener certificado verde que mejore su competitividad, su trazabilidad y su acceso al crédito.

Arabela Carreras anticipó que impulsará este año una inversión en forestación. Foto: Chino Leiva

¿Cómo está la negociación, se analiza atar los aumentos a la inflación de manera automática?



Lo discutirán propiamente en paritaria porque la fórmula de cálculo del salario tiene distintos aspectos que se combinan para dar un resultado, esa combinación es técnica y prefiero que se trabaje en paritaria. Tenemos un muy buen diálogo con los gremios, pudimos haber tenido diferencias e incluso conflictos, pero no hubo nadie que conspirara deshonestamente contra un resultado de acuerdo, acá siempre hubo voluntad de lograr objetivos. Segunda cuestión es que tenemos un gobierno que en plena crisis nunca dejó que se atrasaran los salarios respecto del cálculo de inflación, en plena pandemia cuando en otras zonas del país no se dio aumento salarial, nosotros igualmente lo dimos y seguimos avanzando con el salario para no quedar muy atrasados. Se hace lo máximo posible, también hay que mirar experiencias de cláusulas gatillo o cuestiones así donde se ha terminado no pagando salarios por varios meses y eso sí que perjudica al trabajador. En esta crisis, sostener la regularidad en los pagos es un anclaje necesario para preservar a la familia trabajadora, lo peor que puede pasar es que se corte la cadena de pagos.

Unter tiene, tal vez, una postura más dura, ya anunció medidas para la semana que viene.



Tuvimos un diálogo bueno esta semana entendiendo que el salario no es el único componente, está el componente de vivienda que nosotros hemos trabajado con los gremios para que haya un fondo de vivienda en cada gremio. La conflictividad existe en la sociedad, lo que me parece que no es deseable es que los chicos pierdan clases, yo hasta el 1 de marzo que empiezan las clases administro el diálogo en un tono más relajado, ahora si se pierden días de clases, me preocupo, por eso para compensar dimos clases los sábados y sumamos una hora más en las escuelas que no tienen algún tipo de extensión horaria.

Diputación o intendencia de Bariloche, las alternativas

En el plano político la gobernadora aseguró que “participa poco” de las negociaciones y conformación de listas de Juntos Somos Río Negro y afirmó que está concentrada en la gestión.

“Tenemos una elección al 16 de abril que nos veo bien posicionados como fuerza, creo que la gente nos reconoce, tiene una mirada positiva respecto del gobierno, respecto de los candidatos que conserva el cariño de la gente a partir de 8 años de gestión”, dijo en referente al senador y candidato a sucederla, Alberto Weretilneck.

Para Carreras en la elección también se plebiscita su gestión. “Siempre la gestión pesa, si la gente está bien tiende a mantener esa estabilidad y si hay mucho malestar tiende al cambio, creo que si tuviéramos una gestión mal vista por la sociedad a lo mejor estaríamos más preocupados por el resultado electoral”, afirmó.

También dejó definiciones respecto a los ministros que integren listas, que por normativa deben renunciar, aunque afirmó que será una “renuncia temporal” y retomarán sus funciones una vez pasado el comicio, excepto quienes no quieran continuar, y remarcó que no hará cambios en el gabinete hasta el fin de su gestión.

Respecto a su futuro político, admitió que prefiere un cargo electivo y en el escenario que sigue solo puede aspirar a dos opciones: la diputación o la intendencia de Bariloche. “Ambas me gustan, el servicio público a través de la política me gustan, creo en la herramienta de la política para la transformación de la sociedad”, indicó.

“No está descartado nada, no he tomado definiciones por lo tanto está todo abierto, conversaremos en el ámbito partidario. Hay que esperar, no me caracterizo por ser una persona ansiosa”.

Fuerte defensa de la Policía de Río Negro

El crimen de Jorge Gatica en la Comisaría 45 de Cipolletti volvió a poner en la mira a la Policía de Río Negro, pero la gobernadora Arabela Carreras, además de afirmar su compromiso con el esclarecimiento de este hecho, insiste que se trata de una fuerza “sana”.

Carreras califico el crimen de Gatica, por el que fueron apartados cinco policías, como un “hecho gravísimo” y remarcó que el Gobierno y la fuerza lo repudian y trabajan en la investigación y depositó su confianza en la Justicia ya que “viene trabajando bien en el esclarecimiento de distintos hechos en la provincia”.

Respecto a la denuncia de abuso policial en Catriel, la mandataria dijo que es un episodio “inadecuado, una situación que yo diría de interpretación extrema de la norma, es innecesario y falta de criterio”, enfatizó y afirmó que se está “trabajando en esto”.

“Tenemos una fuerza sana en su conjunto y después tenemos cientos de personas trabajando que a veces no son lo que deberían ser o no actúan como deberían actuar y a veces es gravísimo”, afirmó.

Dijo que la fuerza tiene “una política hacia los derechos humanos, hacia la igualdad de género, hacia la formación de calidad”.

Remarcó que a pesar de la política institucional, “que es clara, hay agentes que cometen delitos, no es una situación mayoritaria y es muy bueno que se esclarezca, se denuncie”.