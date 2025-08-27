Caso Gloria Ruiz: la fiscalía pide fecha para formularle cargos por enriquecimiento ilícito

Gloria Ruiz deberá presentarse a una audiencia ante un juez para escuchar los cargos en su contra. (Archivo/Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos pedirá mañana jueves que le fijen fecha a la audiencia de formulación de cargos contra Gloria Ruiz, exvicegobernadora de Neuquén; su hermano Pablo Ruiz y la exsecretaria de Cámara, Isabel Recchini.

En esa audiencia presentará la acusación formal por «enriquecimiento ilícito y fraude a la administración pública», hará una descripción de los hechos que les atribuye a los imputados y las pruebas reunidas hasta ahora. La fecha la dispondrá la Oficina Judicial.

Cuando faltan 60 días para las elecciones del 26 de octubre, en las que Gloria Ruiz se presenta como candidata a diputada nacional, el frente judicial se le complica a la exvicegobernadora destituida en diciembre del año pasado.

La camioneta y el terreno

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito es una de las que abrió la fiscalía que conduce Pablo Vignaroli y la que más avanzó.

En junio pasado, Ruiz fue intimada a justificar su patrimonio y presentó un descargo que no dejó conforme al fiscal jefe, por eso avanzará con la formulación de cargos.

Como informó diario RÍO NEGRO la exvicegobernadora intentó justificar el origen del dinero con el que adquirió una camioneta Toyota SW4 valuada en más de 76 millones de pesos, en septiembre de 2024, cuando aún ejercía el cargo.

Por otra parte negó ser propietaria de un terreno en un barrio privado de Plottier, que figura a nombre de un tercero señalado como posible testaferro. Desconoció además la piscina construida en ese mismo predio.

Manejo de fondos

En cuanto al presunto fraude a la administración pública, sería por los manejos de fondos durante su paso por la presidencia de la Legislatura. Hizo contrataciones de publicidad, banners y gastos de diversa índole que están bajo sospecha, tanto para la Cámara como para la Casa de las Leyes que administraba su hermano Pablo.

Cuando era investigada por una comisión de la Legislatura, antes de ser destituida, Ruiz se despegó del manejo de fondos y descargó esa responsabilidad en la secretaria de la Cámara, Isabel Ricchini.

Señaló que era quien le llevaba documentación para firmar luego de haber realizado todos los chequeos correspondientes. «La responsable directa de los fondos es la secretaria de Cámara», afirmó.

A Ricchini también le formularán cargos, pero con el avance de la investigación se determinará hasta dónde llega su responsabilidad.

El hermano ya fue acusado

En cuanto a Pablo Ruiz, en marzo pasado le formularon cargos por peculado. Diario RÍO NEGRO publicó que la fiscalía, representada por Juan Narváez y la asistente letrada Tanya Cid, lo acusó de sustraer 52.798.459,10 pesos que la Legislatura le transfirió a su cuenta personal en sueldos y programas institucionales y culturales mientras fue director de la Casa de las Leyes, entre el 10 de diciembre del 2023 y el 15 de noviembre del 2024. Con la mayoría de ese dinero constituyó plazos fijos uno de los cuales, por 47.702.037,92 pesos, fue embargado.

Ahora sumaría una nueva acusación.

En la Corte Suprema

Mientras tanto, la exvicegobernadora está expectante de lo que suceda con un amparo que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tuvo movimientos en los últimos días.

Ruiz fue en contra de la suspensión en el cargo, que después derivó en su destitución por «inhabilidad moral».

Ninguno de estos avatares en el campo judicial le impiden presentarse como candidata a diputada nacional.