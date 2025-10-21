Caso $LIBRA: detectaron una conexión cripto entre empresarios que se reunieron con Javier Milei

Un querellante del caso $LIBRA, la presunta estafa promocionada por Javier Milei, solicitó la detención de dos empresarios argentinos por operaciones con criptoactivos con Hayden Davis, el impulsor de la memecoin. El descubrimiento se dio después de que la comisión investigadora cite al presidente a dar explicaciones a la Cámara de Diputados.

El experto en criptomonedas, Martín Romeo, informó este martes en su cuenta de X un nuevo avance en su investigación y reveló la existencia de una cuenta que pertenece a una financiera crypto que -según denunció- fue un nexo entre los tres empresarios.

Tras analizar el movimiento de las cuentas, concluyó que Novelli y Godoy operaban con regularidad y halló coincidencias entre la salida de cryptomonedas de cuentas asociadas a Davis y la sumatoria de ingresos de los argentinos.

«30/01/2025: Hayden Davis transfiere USDT 1.015.000 desde dos de sus billeteras (AoRuN y BVsge) hacia una cuenta en Bitget», especificó Romeo.

«31/01/2025: Un día después, la financiera (TEUY…FL6P) recibe USDT 320.000 desde Bitget, mientras que Novelli recibe en sus cuentas personales USDT 657.500 y 37.500, también provenientes de Bitget. Total recibido: USDT 1.015.000, coincidiendo exactamente con el monto enviado por Davis«, detalló.

🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴



Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como financiera intermediaria por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk — Martin Romeo (@MartinRomeo_) October 21, 2025

Según precisó La Nación, ese mismo 30 de enero fue el mismo día que se reunieron en Casa Rosada Novelli y Davis junto al presidente Milei.

«Cabe destacar que la financiera no acostumbraba a recibir montos de esa magnitud, y que tras el 26/02/2025, sus cuentas fueron vaciadas y dejaron de operar definitivamente», amplió Romeo.

Piden detener a los empresarios vinculados a $LIBRA por riesgo de fuga

Romeo, quien es querellante en la causa, solicitó la detención inmediata de Novelli y Terrones Godoy por posible riesgo de fuga.

El medio ya citado señaló que, entre sus motivos, se encuentra en que Novelli posee pasaporte italiano, mientras que Godoy es residente permanente en México.

Esta novedad surge un día después de que la comisión investigadora de Diputados citara a Javier Milei a brindar explicaciones de forma presencial, luego de no responder dos cuestionarios de forma escrita.

Cómo es la relación entre Milei con los empresarios detrás de $LIBRA

Después de que $LIBRA haya subido estrepitosamente y luego se desplome, Javier Milei indicó que no estaba «interiorizado en los pormenores del proyecto» y la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde explicaba que Mauricio Novelli era una de las personas detrás de Kip Protocol, una de las compañías involucradas en la memecoin.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», informaron desde el gobierno, cuya información fue desmentida hasta por la propia empresa.

Sin embargo, el vínculo entre Novelli y Milei viene de mucho antes. En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, en donde solía dictar y promocionar cursos el propio Milei.

«¿Estás interesado invertir en Bitcoin? Bueno, para invertir lo tenés que hacer como un profesional. Por eso, con la gente de N&W Professional Traders este 29 de enero vamos a hacer un curso sobre teoría económica, bitcoins y, sobre todas las cosas, sobre mercados. No te la podés perder: aprendé cómo invertir en el activo más importante del 2020«, decía el libertario en ese entonces en sus redes sociales.

Es más, una de las primeras polémicas de la gestión de Javier Milei antes de asumir es que promocionaba sobre los cursos cripto en su cuenta de Instagram incluso ya siendo presidente electo.

El tweet del presidente fue la noche del Día de los Enamorados, el pasado viernes 14 de febrero de 2024. Tres días después -es decir, el primer día hábil después del lanzamiento del token- Alicia Rafele y María Pía Novelli (hermana y madre de Mauricio Novelli) fueron captadas vaciando cajas de seguridad.

«Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones», indicó el informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal

Al retirarse, «carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso que al ingresar».

Mauricio Novelli, quien además fue el nexo entre el presidente, su hermana Karina y Hayden Davis (uno de los capitalizadores del proyecto), había contratado el servicio de las cajas diez días antes del tuit presidencial.

El 16, Mauricio Novelli retornó al país, y al días siguiente sus familiares pasaron por el banco para vaciar las cajas de seguridad.

Esta misma jornada, la jueza federal María Servini ordenó congelar bienes y activos financieros de los implicados en la presunta estafa. Pero, desde La Nación revelaron que una de sus cuentas virtuales habría sido vaciada tres días antes de la orden del Juzgado.