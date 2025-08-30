Javier Milei compartió mensajes que aseguran que la causa $LIBRA se cayó en EE.UU.: qué dicen los especialistas

En medio de las repercusiones por los supuestos audios de Karina Milei en medio del caso de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, el Gobierno celebró un fallo vinculado a $LIBRA. La jueza federal de Estados Unidos, Jennifer Rochon, levantó el congelamiento de los fondos de las billeteras de Hayden Davis, el impulsor del token. El entorno de Javier Milei insinuó que esto implica que se desestima el avance judicial, pero especialistas contradicen esta conclusión.

El fallo estadounidense, que salió el pasado 19 de agosto, indica que Davis puede girar casi 60 millones de dólares de las billeteras de $LIBRA y aquellas que recibieron dinero cuando se desplomó la criptomoneda el pasado 14 febrero.

El empresario podrá girar ese dinero a una cuenta argentina relacionada con «Viva La Libertad Project», la iniciativa que promocionó Milei en sus redes, en una nueva estrategia para desligarse del escándalo.

Según precisó el pasado 27 de agosto Fernando Molina, especialista crypto, Davis ya movió 3.6 millones de dólares a una de las «wallets de insiders», pero tardó más de una semana en hacerlo. En este sentido, indicó que una de ellas había comprado 500 mil dólares de $LIBRA antes del tweet del presidente y obtuvo una ganancia neta de U$S 3.15 millones.

Por su parte, desde Clarín informaron que la decisión judicial significó un duro revés para los inversionistas, pero no implicó que la causa haya caído, ya que en la resolución le ordenaron a Davis que conteste la demanda ampliada por asociación ilícita enmarcada en la Ley RICO de EE.UU.

«Lo único que pasó fue que una jueza levantó un embargo y habilitó a Hayden Davis a mover tokens dado que no hay riesgo de fuga. No hubo sobreseimiento, ni archivo, ni nada parecido. el caso sigue y francamente esto recién arranca», sostuvo por su parte Santiago Siri, un referente del mundo Bitcoin en el país.

«Es importante recalcar que lo que cayó es una medida cautelar, no se dictó sentencia en el tema de fondo, no se estableció inocencia o culpabilidad de nada«, explicó por su cuenta Maximiliano Firtman, programador y periodista que sigue el caso en sus redes sociales.

Cuál fue la reacción del gobierno de Javier Milei al fallo de EE.UU. vinculado a $LIBRA

En su cuenta de X (ex Twitter), Milei compartió distintos posteos de diputados y periodistas afines que afirmaban que la causa $LIBRA se cayó en Estados Unidos.

El primero de todos fue de la legisladora Lilia Lemoine, que compartió una publicación contra Hugo Alaconda Mon, quien cubre el caso en La Nación. «Pasa que no saben qué más inventar para pegarle a Javier Milei», sostuvo Lemoine.

Después compartió un tweet del periodista Gabriel Anello, quien afirmó: «Se cayó la opereta de LIBRA. EEUU manifiesta que NO hay delito. Saquen del medio«.

Asimismo, también difundió publicaciones de cuentas de X que militan para La Libertad Avanza en las redes. «No hay una estructura mínima o al menos algún tipo de indicio para considerar que hubo una conducta delictiva», asevera uno de los posteo que compartió el presidente.

Finalmente, compartió la noticia de La Derecha Diario, cuyo medio organizó un evento en Córdoba que tuvo como principal invitado al presidente. «Los demandantes no presentaron pruebas», resalta la información que compartió el jefe de Estado.