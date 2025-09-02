Apuntan contra un diputado de Río Negro por su rol en la comisión de $LIBRA: «Ficha limpia para los demás»

Este martes la comisión investigadora del presunto caso de estafa $LIBRA en el Congreso resolvió citar a funcionarios de Javier Milei a la Cámara de Diputados. En Río Negro, el peronismo nucleado en Frente Patrio apuntó contra el rol del legislador Agustín Domingo (JSRN) por abstenerse en la votación.

El reglamento fue aprobado con 14 votos afirmativos de los 28 integrantes de la comisión. Apoyaron los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Del otro bando, los representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Liga del Interior (“radicales con peluca”) e Innovación Federal (provinciales) optaron por no pronunciarse o abstenerse.

En este sentido, la oposición volvió a citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta vez quedó contra las cuerdas, ya que podrá ser llevada a declarar por la fuerza pública, intervención judicial mediante.

Además, convocarán al vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y la excoordinadora de la Unidad Especial de Investigación creada por el Poder Ejecutivo, María Florencia Zicavo; entre muchos otros.

En paralelo, le enviarán un cuestionario escrito de nueve preguntas al propio Javier Milei, que será remitido en lo inmediato. El presidente tendrá cinco días hábiles para responder. Entre las consultas figura cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA, que publicó en X el 14 de febrero, ya que esa información no era pública hasta ese momento.

Las citaciones a testigos aún no tienen fecha. Con Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) a la cabeza, la oposición elaborará un cronograma para las próximas semanas. El reglamento no especifica qué tolerancia habrá para solicitar la intervención judicial ante la reticencia de un testigo. Mientras tanto, la oposición irá tanteando el clima político antes de tomar esa decisión.

Cuestionamientos en Río Negro tras la primera reunión de la comisión $LIBRA

A través de X (ex Twitter), la legisladora de Río Negro y candidata a senadora por Fuerza Patria, Ana Marks, apuntó contra un diputado de Juntos Somos Río Negro por abstenerse en la votación.

«¿Qué hizo Agustín Domingo? Encubrió al gobierno. Ya no pueden disimularlo: son cómplices de esta corrupción», sostuvo.

En este sentido, recriminó la posición del espacio que conduce el gobernador Alberto Weretilneck, el cual impulsó la implementación de ficha limpia en la provincia.

«Mostraron su verdadera cara: Cuando se votó investigar a Milei en la comisión de LIBRA, eligieron encubrir y votar en contra», indicó.

Por último, Marks sentenció: «Hoy están arrastrados y lamebotas, ocupando una banca solo para garantizar la impunidad de un gobierno de coimeros y estafadores«.