Giro en el caso $LIBRA: denuncian que un empresario se vio con Javier Milei bajo una identidad falsa

Después de que Javier Milei eliminará su publicación de $LIBRA, la Oficina del Presidente aclaró que el proyecto correspondía a KIP Protocol y que el presidente se había reunido con sus representantes, Julián Peh y Mauricio Novelli, el pasado 19 de octubre en Argentina. Sin embargo, del empresario extranjero no figuraban datos de su ingreso o salida del país en Migraciones. Dado a que presuntamente era de Singapur, la Justicia solicitó a Interpol que brinde información al respecto, pero respondieron que no su nombre no figura en el país.

A principios de julio, el fiscal federal Eduardo Taiano requirió la colaboración de la embajada de la República de Singapur en el país y al Departamento Interpol de la Policía Federal para dar con uno de los empresarios detrás de la criptomoneda.

«Basándonos en la información provista, no surgen registros de ‘Julian Peh’ en Singapur», fue la respuesta que consiguió este martes desde la división de Asuntos Internaciones de Interpol, según informaron los periodistas Juan Alonso y Vanesa Petrillo.

El pasado 14 de febrero, después de que el presidente promocionara la criptomoneda en su cuenta de X (ex Twitter), la Oficina del Presidente emitió un comunicado aseverando que Julian Peh era uno de los responsables de $LIBRA.

«El Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol«, detallaron.

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

Escándalo cripto: cómo se conocieron Javier Milei y Julian Peh

Según consta en el registro de audiencias, el presidente se entrevistó con Peh el sábado 19 de octubre de 20204 en el hotel Libertador, lugar que fue búnker de campaña de La Libertad Avanza y hasta el hogar del libertario en sus primeros meses de mandato.

La gestión de Milei había empezado con polémica por esta decisión de radicar en un hotel y no Olivos, dado que implicaba un gasto más para el Estado y además que, ya que no es un lugar gubernamental, no hay registro de quién visita al Presidente.

Sin embargo, este encuentro sí fue registrado: según reveló Letra P, esta reunión se encuentra e incluyó también la presencia del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Milei y Adorni fueron a participar del evento privado Tech Forum Argentina, cuya empresa organizadora, Tech Forum SRL, se creó dos meses antes de su realización por un trader y un youtuber.

«Su Excelencia (sic) compartió su rebosante optimismo sobre que la IA sea una fuerza positiva a pesar de los riesgos, y expresó su apoyo para que implementemos nuestras soluciones y hagamos mucho más en Argentina«, publicó en sus redes el CEO después del encuentro.

«Tenemos algo grande en gestación para Argentina y LATAM, así que esté atento a este espacio», concluyó.

En su promoción, el presidente anunció que este proyecto privado «se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas y medianas empresas y emprendimientos argentinos«.

Tras el escándalo con Javier Milei, la empresa detrás de $LIBRA se desligó

En medio del escándalo cripto en el que se encuentra el presidente Javier Milei, las dos empresas involucradas con $LIBRA brindaron su testimonio de lo acontecido este viernes. KIP Protocol aseguró que sólo participó después de las publicaciones del jefe de Estado, mientras que Kelsier Ventures apuntó contra el mandatario por bajarse del proyecto del que le estaba asesorando y su CEO reconoció ser asesor del mandatario.

El responsable de KIP Protocol, Julian Peh, se despegó de la caía de la memecoin que fue promovida por Milei a través de sus redes sociales. Asimismo, aclaró que el token no le pertenece y que sólo participó después de su lanzamiento.

«El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsier Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí», indicaron.

En este sentido, mencionaron que su rol era «gestionar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA».

«El proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei publicó un tuit al respecto. En ese momento, KIP no participó en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue posterior al lanzamiento», revelaron.

Julian Peh anunció que incluso recibió «amenazas» tanto él como la empresa, pero insistió en que su compañía no manejó «ningún token ni SOL».