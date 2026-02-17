Caso $Libra: detectan transferencia millonaria a un jubilado de Tigre el día de la foto con Javier Milei

La plataforma Bitget aportó datos que permitieron identificar la cuenta vinculada al jubilado de Tigre.

La Justicia identificó una transferencia de US$1 millón en USDT enviada desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA, a un jubilado de Tigre el 30 de enero de 2025. La operación se concretó el mismo día en que el empresario se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en X.

La información señala que el destinatario sería Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. La identificación surgió a partir de datos aportados por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas investigadas estaba a su nombre.

Transferencia en USDT el mismo día de la reunión con Milei

El envío se realizó en USDT, una versión digital del dólar, y quedó registrado horas antes de que Davis difundiera la imagen junto a Javier Milei. Según los investigadores, el movimiento financiero coincidió con el encuentro entre ambos.

Hayden Davis difundió una foto con Javier Milei el 30 de enero del año pasado, día en que se registró la transferencia investigada.

La causa también analizó el derrumbe del token $LIBRA, que dejó una multitud de damnificados en distintos países. Tras la caída, Davis reembolsó al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto.

Cómo siguió el rastro del dinero digital tras el colapso

Debido a que Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, los investigadores identificaron la dirección desde la cual Davis efectuó el pago. A partir de ese dato, reconstruyeron otras operaciones vinculadas al mismo circuito financiero.

Según los investigadores locales, “minutos antes” de que Davis publicara la foto con Milei en su perfil de X, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron USDC 507.500 cada una a una cuenta identificada como CPS9, alojada en Bitget.

“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, afirma uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano. La fiscalía incorporó esos movimientos al expediente que investiga la presunta maniobra fraudulenta.

Pocas horas después, la cuenta atribuida a Mellino transfirió el millón de dólares digitales a otra dirección cuyo titular no fue identificado. El dinero se envió en cuatro operaciones realizadas en 13 minutos. Los investigadores analizan si esas cuentas funcionaron como plataforma de salida para convertir activos virtuales en efectivo.

Con información de la Agencia de Noticias Argentinas.