Misteriosa transferencia de un millón de dólares: qué se sabe del jubilado que aparece en la ruta del dinero $LIBRA

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo y desconcertante capítulo. La Justicia federal, en su intento por desentrañar la ruta del dinero virtual, detectó una pieza clave en el entramado financiero: un jubilado de 75 años, radicado en Tigre, que funcionó como puente para mover más de un millón de dólares vinculados al creador del activo digital, Hayden Mark Davis.

El hombre en cuestión es Orlando Rodolfo Mellino. Su nombre, hasta ahora desconocido, quedó bajo la lupa tras comprobarse que el 30 de enero recibió una inyección millonaria de USDT (una criptomoneda atada al valor del dólar) proveniente de las cuentas de Davis, según reveló una investigación exclusiva del diario La Nación.

El dato que más llama la atención de los investigadores es el «timing» de la operación: la transferencia se ejecutó apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en su cuenta de X (ex Twitter) una foto junto al empresario texano en Casa Rosada, y dos semanas antes del polémico tuit presidencial que disparó el valor de $LIBRA.

El «paso en falso» que expuso la red

El ecosistema cripto suele caracterizarse por el anonimato de sus operaciones, registradas mediante complejos códigos alfanuméricos en la blockchain. Sin embargo, un error de Hayden Davis permitió a la Justicia desenmascarar sus cuentas.

Tras el colapso de $LIBRA, Davis decidió resarcir públicamente al empresario deportivo Dave Portnoy, quien había perdido 5 millones de dólares. Como Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, el envío del reintegro dejó expuesta la dirección de origen de Davis.

A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal y los organismos técnicos comenzaron a tirar del hilo. El aporte de la plataforma de intercambio Bitget fue fundamental para ponerle nombre y apellido a una de las cuentas receptoras: la de Orlando Mellino.

De acuerdo a los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, la mecánica de los fondos detectada el 30 de enero funcionó de la siguiente manera:

Dos direcciones vinculadas a Davis enviaron 507.500 USDC cada una. El destino fue una cuenta en Bitget registrada a nombre de Mellino. Horas más tarde, el jubilado giró ese millón de dólares a una tercera cuenta de propietario desconocido. Esta última salida se concretó a través de cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos.

Los investigadores sospechan que Mellino actuó como una «rampa de salida» para blanquear los fondos y convertirlos en efectivo.

El historial de la cuenta es aún más abultado: entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el jubilado recibió más de 5,8 millones de dólares desde esa misma terminal desconocida.

El influencer, el domicilio fantasma y los Pandora Papers

La red de sospechosos no se detiene en Mellino. La Justicia confirmó que un influencer colombiano del mundo cripto, Camilo Rodríguez Blanco, también operó fondos de Davis en este esquema. Curiosamente, tanto el jubilado como el influencer son representados por el mismo abogado.

Por otro lado, la cuenta a la que Mellino envió el dinero guarda relación con Mauricio Novelli, otro de los investigados locales.

Según La Nación, la hermana de Novelli también transfirió dinero a esa dirección, días antes de visitar junto a su familia cajas de seguridad en una sucursal bancaria.

El misterio en torno a Mellino crece al verificar sus datos personales. Cuando los investigadores fueron a notificarlo a Tigre sobre embargos patrimoniales, descubrieron que sus domicilios registrados no existen.

Además, su historial corporativo arroja vínculos internacionales. En 2023, Mellino asumió como gerente de la empresa Logística Latinoamericana S.R.L., luego de que sus dueños originales le cedieran las acciones. Tres de esos antiguos dueños figuran en los Pandora Papers —la filtración global sobre sociedades offshore— vinculados a la firma Griffin Group Consulting.

El vínculo de Javier Milei con Mauricio Novelli, CEO investigado por $LIBRA

Después de que el token haya subido estrepitosamente y luego se desplome, Javier Milei indicó que no estaba «interiorizado en los pormenores del proyecto», como así también la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde explicaba que Mauricio Novelli era una de las personas detrás de Kip Protocol, una de las compañías involucradas en la memecoin.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», informaron desde el gobierno, cuya información fue desmentida hasta por la propia empresa.

Sin embargo, el vínculo entre Novelli y Milei viene de mucho antes. En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, en donde solía dictar y promocionar cursos el propio Milei.

«¿Estás interesado invertir en Bitcoin? Bueno, para invertir lo tenés que hacer como un profesional. Por eso, con la gente de N&W Professional Traders este 29 de enero vamos a hacer un curso sobre teoría económica, bitcoins y, sobre todas las cosas, sobre mercados. No te la podés perder: aprendé cómo invertir en el activo más importante del 2020«, decía el libertario en ese entonces en sus redes sociales.

Es más, una de las primeras polémicas de la gestión de Javier Milei antes de asumir es que promocionaba sobre los cursos cripto en su cuenta de Instagram incluso ya siendo presidente electo.