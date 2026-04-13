Caso Luis Bertolini: uno de los abogados coló un aviso de campaña en medio de la defensa del intendente

Los defensores de Luis Bertolini hablaron de “falta de seguridad jurídica en la provincia” e incluso de “golpismo” para sacar al intendente de Plottier del cargo.

“No hay seguridad jurídica y sin lugar a dudas se hubiera llegado a una situación diferente si los canales de diálogo institucionales hubieran estado bien”, dijo Javier Pino Ruiz a la prensa al término de la frustrada audiencia de este lunes.

Su colega Maximiliano Gómez mencionó, sin aclarar a quiénes se refería: «los golpistas de hoy pretenden lograr lo que no pudieron en las urnas». Esto le valió un pedido de aclaración del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Pino Muñoz explicó que “lo planteo como una cuestión política porque se debe canalizar en ámbitos políticos, y el órgano institucional por excelencia que lo debe resolver es a partir del juicio político o el mecanismo de la suspensión”.

“Por eso entendemos que si el fiscal pretende alguna medida de separación del cargo, es una decisión jurisdiccional encubierta y nosotros vamos a advertir a la señora jueza para que no incurra en esa situación que genera una gravedad institucional”.

«Una alternativa seria»

En ese contexto dijo, “a título personal”, que “Neuquén necesita una alternativa seria, y Nadia Márquez la representa”.

Pino agregó que “se puede interpretar como una manifestación política, pero es mi opinión personal”.

Consultado sobre si Nadia Márquez tiene algo que ver con Bertolini, respondió: “no, para nada, para nada. Lo estoy diciendo como un ciudadano, esto es aparte de la causa”.