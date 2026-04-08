Capacitación con salida laboral: Río Negro lanza talleres de vitrofusión y cerámica en distintas localidades

El objetivo es generar más oportunidades de desarrollo local a través de la capacitación en oficios. Foto: gentileza.

En el marco del Plan Provincial de Minería Social, el Gobierno de Río Negro avanza con la puesta en marcha de nuevas propuestas de formación en oficios en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer la capacitación, promover la inclusión y generar oportunidades de desarrollo local.

Actualmente, en Viedma ya se encuentra en funcionamiento un taller de vitrofusión que se extenderá hasta mediados de abril. La iniciativa se desarrolla en modalidad presencial y está orientada a jóvenes y personas adultas interesadas en iniciarse en esta disciplina, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La propuesta contempla un total de 20 horas de cursado, en las que se combinan contenidos teóricos y prácticos. Durante el taller se abordan aspectos vinculados al manejo de materiales, el uso de herramientas específicas, los procesos de trabajo con vidrio y la elaboración de piezas propias, en el marco de una formación pensada para ampliar la oferta de talleres artísticos y de capacitación en la ciudad.

Desde la Provincia destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política pública que busca acercar herramientas de formación a diferentes comunidades.

Nuevos talleres de cerámica en Cinco Saltos y Catriel

En paralelo, el Plan de Minería Social continúa expandiéndose en el territorio rionegrino con el inicio de dos nuevos talleres de cerámica, que comenzarán durante el mes de abril en las localidades de Cinco Saltos y Catriel. Estas propuestas se desarrollarán de manera individual y se suman a la agenda de acciones que impulsa la Provincia para seguir fortaleciendo la formación en oficios.