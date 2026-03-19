María Emilia Soria sobre las regalías: «hay municipios que ni siquiera tienen un solo pozo y van a recibir más que Roca»

En diálogo con RÍO NEGRO Radio, la intendenta de Roca, María Emilia Soria cuestionó el esquema de reparto de las regalías hidrocarburíferas que impulsa la provincia de Río Negro, al advertir que la ciudad podría perder hasta un 50% de los ingresos y quedar en desventaja frente a los municipios con menor población y actividad productiva.

La jefa comunal expresó su preocupación por el impacto que tendría este reparto en las finanzas municipales. «Roca pierde el 50% de sus regalías hidrocarburíferas. Hoy cobramos alrededor de 48 millones mensuales y pasaríamos a recibir casi 20 y pico de millones menos«, afirmó.

Soria apuntó especialmente contra los criterios de distribución propuestos: «Municipios que ni siquiera tienen un solo pozo en su ejido van a recibir más que Roca«, puso en duda, y agregó: «En regalías son sumamente laxos, pero con la coparticipación no«.

En este sentido, marcó diferencias con la reforma de la coparticipación, donde -según indicó- se aplican parámetros más estrictos. «Si vamos a federalizar recursos, hagámoslo con todos», sostuvo, y propuso que también se distribuyan entre todos los municipios las regalías mineras, las cuales actualmente se encuentran concentradas en pocas localidades.

La intendenta valoró que la provincia haya abierto la discusión «en un marco de diálogo», aunque insistió en la necesidad de revisar los efectos de la medida. «No me quedo en la crítica, estamos proponiendo alternativas», afirmó.

Entre ellas, pidió un fondo compensador para los municipios que perderían recursos con este sistema de regalías, similar a la que se contempla en la coparticipación para localidades que verían reducidos sus ingresos.

La intendenta de Roca cuestionó el sistema de coparticipación

En segundo plano, Soria también cuestionó el sistema de coparticipación, al considerar que no contempla adecuadamente el perfil productivo de la localidad. «Roca tiene una fuerte impronta frutícola, que genera empleo, pero esa actividad está exenta de Ingresos Brutos, entonces no se refleja en el reparto», explicó.

Además, alertó además sobre una posible inequidad en la distribución: «Hay municipios más chicos que van a recibir más recursos que Roca, como Cipolletti».

Por último, recordó que el gobernador le había anticipado que la ciudad no perdería recursos, por lo que espera que esa premisa se sostenga en la discusión. “Yo tengo que defender los intereses de mis vecinos, para eso me votaron, y por supuesto que lo voy a hacer», concluyó.