Reparto de regalías en Río Negro: cinco municipios más y fuerte recorte a Catriel

El Gobierno reunió a los nueve municipios productores de hidrocarburos para mostrar el nuevo esquema de regalías. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro

El nuevo esquema de regalías hidrocarburíferas que presentó el gobierno de Río Negro a los municipios productores incorpora cinco localidades más al índice de distribución por la “incidencia” de la actividad y define una nueva ecuación en la que hay un recorte drástico de recursos para Catriel y mejoras para Allen y otras tres localidades en menor medida.

La revisión fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck y el equipo de la secretaría de Hidrocarburos, que conduce Mariela Moya, bajo el fundamento de que el nuevo índice debe “reflejar la actualidad hidrocarburífera y su incidencia en los municipios cercanos”.

Las regalías tal como están actualmente fueron definidas en 2004 y se estableció que del 10% de los recursos que ingresan de la actividad todas las localidades reciben una porción y un 35% se lo distribuyen exclusivamente nueve municipios productores, con un esquema en el que Catriel era altamente ponderado, con el 60% de ese total.

Con el esquema propuesto en la reunión mantenida el jueves en Viedma, ya no se benefician de manera directa los municipios que tienen pozos petroleros o gasíferos en sus ejidos, sino también aquellas localidades que están ubicadas a un radio de 100 kilómetros y que reciben el impacto de la actividad. La ponderación incluye también un desglose de los municipios que tienen pozos con producción actual.

Además se propone una zonificación de la superficie afectada a la actividad hidrocarburífera en cuatro zonas productoras.

De este modo se incorporarían a la distribución de regalías como “productores” Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales. De todos ellos, en el informe oficial presentado por el Gobierno, solo Mainqué tiene pozos (25) en producción actualmente.

Para llegar al nuevo indicador se contempla la producción acumulada el año anterior; la incidencia de producción por cercanía a 100 kilómetros; y la incidencia por cantidad de pozos dentro del ejido.

El informe oficial al que accedió RÍO NEGRO indica que hay pozos en producción actualmente (a diciembre de 2025) en Catriel (20); Allen (146); Mainqué (25); Campo Grande (7) y Contralmirante Cordero (5).

Ganadores y perdedores con el nuevo esquema

El nuevo índice lleva a Catriel a quedarse con el 29,18% de los recursos a repartir entre los 14 municipios que ahora ingresarían en el esquema de “productores”, con un recorte del 30,82% de los recursos que recibía.

La intendenta Daniel Salzotto (PJ) mostró disconformidad con el nuevo esquema: “Estoy dispuesta al diálogo, a revisar, pero no coincide el criterio ni las mediciones con los datos oficiales de Nación”, anticipó a RÍO NEGRO y dijo que de inmediato convocará a una mesa “amplia” a todos los partidos políticos de su localidad para defender sus recursos.

Salzotto entiende que el Gobierno “reduce todo a lo técnico”, pero ve un “sesgo político” en la decisión. Remarcó que Catriel “aportó un montón a la provincia durante años, por lo que tiene que quedar una compensación histórica” y dijo que técnicos del municipio revisarán los números de producción que exhibió el Gobierno.

Del lado de los perdedores también queda Roca, a quien le quitarían el 5% de los recursos porque el nuevo índice arroja un 4,87%, cuando actualmente tiene un 9,87%.

En tanto, Allen que hasta ahora recibía el 11,69% tendrá una mejora en la ecuación del 9,88% y se quedaría con el 21,57% de los recursos a distribuir en este grupo. Actualmente figura como el municipio con más pozos productivos.

Mejora también su situación Contralmirante Cordero que de 1,79% pasará a retener el 7,21% (+5,42%); Cipolletti que de 1,71% pasará a 4,10% (+2,39%); y Cinco Saltos que tiene el 2,83% e irá a 4,93% (+2,10%).

Con menor mejora quedan Fernbández Oro que pasará de 3,03% a 4,33% (+1,30%); y Cervantes de 1,99% a 2,42% (+0,43%).

Mientras que los municipios que hasta el momento no entraban en el grupo de los “productores” tendrán todo ganancia, con mayor impacto en Mainqué que recibiría el 6,52% del total, ubicándose en quinto lugar. Huergo obtendrá el 2,17%; Villa regina el 1,90%; General Godoy el 1,88%; y Chichinales el 1%.