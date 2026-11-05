Causa Malvinas: Quirno destacó el respaldo iberoamericano y reiteró que Argentina está dispuesta a negociar con Reino Unido

El canciller Pablo Quirno formó parte de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos y destacó el respaldo que recibió Argentina por la cuestión Malvinas. También informó que en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobó de manera unánime un Comunicado Especial sobre las Islas que tanto «por historia» como «por derecho son argentinas».

El respaldo iberoamericano a Argentinas por la causa Malvinas

Mediante un posteo en su cuenta de la red social X, Quirno confirmó el respaldo iberoamericano que recibió Argentina por la causa que resulta «sagradas para los argentinos». El funcionario destacó que el documento aprobado llega en un momento clave en que «el Reino Unido pretende explotar los hidrocarburos de la Cuenca Malvinas Norte a través de licencias ilegítimas otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas».

Asimismo, sostuvo que el gesto del espacio iberoamericano reafirma «una vez más» su respaldo al país y en este punto recordó que el pasado 28 de septiembre, Argentina «inició contra el Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas» sobre el Derecho del Mar.

En ese marco, Quirno recordó que el pasado 13 de octubre se pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar decretar «medidas provisionales urgentes» que impidan la extracción de recursos naturales no renovables pertenecientes al país.

Explicó que la medida «forma parte de una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina» ante el desarrollo del proyecto Sea Lion. Asimismo, subrayó que el consenso de los ministros iberoamericanos insta a que ambos Gobiernos, de Argentinas y Reino Unido, «reanuden negociaciones a la mayor brevedad posible».

«Estamos dispuestos a retomar la discusión por la vía diplomática y pacífica, respetando el mandato del Derecho Internacional y los pedidos ante las Naciones Unidas para dar fin a un enclave colonial e anacrónico. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas», cerró el funcionario.