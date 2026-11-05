«El socialismo es fascista en política»: el duro discurso de Javier Milei frente a Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana tras un frío saludo

La tensión diplomática acumulada durante meses entre la Casa Rosada y el Palacio de la Moncloa se materializó este jueves en un saludo fugaz. El presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez, protagonizaron un encuentro cara a cara frío, breve y distante en la recepción de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

El cruce oficial se dio en la Galería de las Colecciones Reales. Allí, Sánchez recibía a los jefes de delegación junto al rey Felipe VI y el secretario general de la Comunidad Iberoamericana, Andrés Allamand.

Cuando fue el turno de la delegación argentina, Milei saludó al monarca español con evidentes sonrisas mutuas. Inmediatamente después, estrechó la mano de Sánchez en un gesto de rigor, rápido y sin ninguna muestra de cercanía por parte de ambos líderes, dejando en evidencia las heridas abiertas tras los cruces públicos de las últimas semanas.

Previo al saludo central, el líder libertario había sido recibido en el ingreso por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con quien también mantuvo un estricto intercambio protocolar, detalló Clarín.

«El socialismo es fascista»: el discurso directo de Javier Milei frente a Pedro Sánchez

Lejos de ensayar un tono conciliador, el presidente argentino utilizó su tiempo de exposición para cargar contra las bases ideológicas de la centroizquierda.

«El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”, disparó Milei.

El mandatario libertario trazó un paralelismo directo entre ambas doctrinas y enumeró sus características compartidas mediante las siguientes críticas:

Rechazo económico: Comparten el odio por el libre mercado y adoran la intervención del Estado.

Comparten el odio por el libre mercado y adoran la intervención del Estado. Avasallamiento privado: Nacionalizan empresas y regulan asfixiantemente la economía.

Nacionalizan empresas y regulan asfixiantemente la economía. Hegemonía cultural: Controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento.

Durante su alocución, Milei cuestionó a los «regímenes que invocan los Derechos Humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa». En contraposición, ensalzó a los gobiernos de Chile, Colombia y Perú por impulsar una «rebelión democrática contra el paternalismo», y sentenció: «El espíritu liberal sigue vivo. Argentina demuestra que ese avance es posible».

El desplante previo y la cumbre con Vox

El clima de frialdad no sorprendió en los pasillos de la cumbre. Como adelantó este medio, el mandatario argentino había aterrizado en la capital española el miércoles, pero optó por no asistir a la ceremonia inaugural en el Teatro Real ni a la cena de honor ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

En su lugar, Milei priorizó su agenda ideológica y mantuvo una reunión privada con el líder del partido derechista Vox, Santiago Abascal, reafirmando su alianza política en territorio español a semanas de las elecciones locales.

El discurso de Sánchez: «Diálogo frente a imposición»

Ya en el plenario de la cumbre, Pedro Sánchez no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje cifrado ante la atenta mirada de la delegación argentina.

En un contexto internacional marcado por las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos y la tensión geopolítica, el presidente del Gobierno español alertó sobre un escenario de polarización y desconfianza.

“El principal riesgo para el bloque no es pensar distinto, sino dejar de pensar en grande”, disparó Sánchez. En esa línea, defendió que la cumbre de Madrid debe transmitir una apuesta clara por “el diálogo frente a la imposición, la cooperación frente a la división y la paz frente a la violencia”.

Por su parte, el rey Felipe VI intentó oficiar de mediador conceptual al inaugurar las sesiones. Citado por La Nación, el monarca pidió convertir la diversidad en un proyecto común: «El resultado es una música interpretada por diversos instrumentos, pero que reconoce una única melodía. Para alcanzar acuerdos, los participantes deben ceñirse a la partitura».

El encuentro en Madrid cobró vital importancia para la diplomacia europea luego del fracaso de la última edición en Ecuador, donde apenas asistieron cuatro jefes de Estado.

Si bien este jueves España logró reunir a los máximos representantes de 10 de los 22 países miembros, la cumbre quedó marcada por ausencias significativas del bloque progresista latinoamericano. Faltaron a la cita: