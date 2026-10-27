Malvinas: Israel negó cambiar su postura y apoyar a la Argentina tras el anuncio de Javier Milei

El presidente Javier Milei alimentó en las últimas horas los rumores sobre un histórico giro diplomático a favor de la Argentina por parte del Gobierno de Israel, al compartir un informe del diario británico The Telegraph que afirmaba que Benjamín Netanyahu había autorizado el respaldo oficial al reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El mandatario argentino celebró la publicación en sus redes sociales con la consigna «MAGA!», una reversión del clásico lema de campaña de Donald Trump (Make Argentina Great Again).

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se encargó de negar «categóricamente» esta información, previo a la realización de las elecciones legislativas donde Netanyahu busca retener el poder. Ante la consulta del diario Clarín en Tel Aviv, fuentes gubernamentales sentenciaron que el informe es falso y aclararon que «no ha habido ningún cambio en nuestra posición sobre este tema».

En paralelo a la desmentida diplomática, el embajador israelí en el Reino Unido, Alex Gandler, respaldó la postura oficial y publicó: «Niego categóricamente este alegato. No existe esa directiva».

El artículo de The Telegraph y el supuesto giro histórico de Israel sobre Malvinas

La controversia se originó a partir de una nota del influyente medio conservador británico The Telegraph. El texto indicaba que Netanyahu, quien mantiene un vínculo estrecho con Milei, había ordenado a sus diplomáticos modificar la posición oficial y respaldar el pedido argentino de negociaciones directas con el Reino Unido, reconociendo la «conexión histórica» con las Islas Malvinas.

El artículo vinculaba esta supuesta maniobra con el deterioro de las relaciones entre Londres y Jerusalén, tras las sanciones impuestas por el gobierno laborista de Keir Starmer contra los asentamientos israelíes en Cisjordania y la expulsión de diplomáticos.

Como antecedente, el informe citaba un breve discurso del embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, quien reclamó la semana pasada por «negociaciones directas» entre las partes y reconoció la importancia del tema para el público argentino, aunque sin otorgar un apoyo formal a la soberanía.

La explotación petrolera de Navitas y la presión de EE.UU.

Mientras las versiones diplomáticas se cruzan, la actividad hidrocarburífera en la cuenca de Malvinas avanza sin interrupciones. La compañía israelí Navitas Petroleum, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, formalizó recientemente la compra de un segundo buque (OSX-1) por US$ 125 millones para acelerar el desarrollo del proyecto Sea Lion. Las firmas proyectan iniciar las perforaciones a principios de 2027 y comenzar la producción comercial de crudo en 2028, con el objetivo de extraer hasta 180.000 barriles diarios.

La expansión del proyecto Sea Lion no pasó desapercibida para el Gobierno argentino, que busca frenar la exploración ilegal en el archipiélago a través de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como «Ley Malvinas». Tras postergar el debate la semana pasada por falta de apoyos, La Libertad Avanza buscará emitir dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

No obstante, se espera que el oficialismo realice modificaciones a la normativa a raíz de las presiones ejercidas por Estados Unidos, . El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, manifestó públicamente la preocupación de su país respecto al alcance de las sanciones penales estipuladas en el proyecto original, las cuales no solo castigarían a las empresas que operen en las islas, sino también a sus filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, se comunicó con Donald Trump para solicitarle que se respete el desarrollo de recursos naturales en Malvinas y contener la presión argentina, que amenaza con espantar a las compañías norteamericanas interesadas en sumarse al consorcio liderado por Navitas.

La postura oficial de Israel sobre el petróleo

Pese al estrecho vínculo entre las administraciones de Javier Milei y Benjamín Netanyahu, el Gobierno de Israel aclaró su postura sobre las operaciones de Navitas Petroleum a fines de 2025. El canciller Gideo Saa’ar subrayó en diciembre que se trata de «una empresa privada y no de una actividad en la que el Gobierno de Israel esté involucrado de manera alguna».

«Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina. Israel espera que la disputa entre la Argentina y el Reino Unido se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos», sentenció el diplomático israelí en aquella oportunidad.

Acercamiento estratégico entre el Reino Unido y Chile por Malvinas

En medio de las tensiones diplomáticas y los avances petroleros, el Reino Unido comenzó a afianzar su alianza con Chile para garantizar la seguridad y el respaldo logístico en el Atlántico Sur. El premier Andy Burnham dialogó con el presidente José Antonio Kast para acordar una modernización conjunta de sus capacidades de defensa y estrechar los vínculos comerciales.

La estrategia británica incluye una propuesta formal de la compañía Babcock International Group para construir fragatas de combate en la región de Magallanes mediante la transferencia de tecnología. Asimismo, el embajador británico en Santiago, David Concar, oficializó una nueva ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino a cargo de la empresa Eastern Island, consolidando el apoyo logístico trasandino al territorio en disputa.