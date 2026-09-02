Causas clave en Comodoro Py: Javier Milei oficializó las designaciones de Bertuzzi y Yadarola en la Cámara Federal

En un movimiento de fuerte impacto para el mapa judicial de la Argentina, el presidente Javier Milei oficializó este miércoles las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como nuevos vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La medida completa la integración de un tribunal estratégico por donde transitan los expedientes de mayor volumen político e institucional del país.

Los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 847/2026 y 848/2026 publicados en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Estado y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Jura en Comodoro Py y la nómina de expedientes calientes

Los nuevos integrantes del tribunal prestarán juramento este jueves 3 de septiembre a las 12:00 en los tribunales de Comodoro Py. A partir de esa ceremonia, Bertuzzi y Yadarola asumirán formalmente sus funciones para conformar la nómina completa de la Sala I junto al juez Mariano Llorens.

El tribunal revisará expedientes judiciales de alto impacto que salpican tanto al oficialismo como a la oposición:

La trama $LIBRA: Revisión de las actuaciones en la investigación por maniobras financieras.

Revisión de las actuaciones en la investigación por maniobras financieras. El acuerdo con el FMI: La causa que investiga el endeudamiento impulsado durante la gestión de Mauricio Macri y que involucra al actual ministro de Economía, Luis Caputo .

La causa que investiga el endeudamiento impulsado durante la gestión de Mauricio Macri y que involucra al actual ministro de Economía, . Estatización y vaciamiento de YPF: Expedientes vinculados a la administración de la petrolera estatal.

Expedientes vinculados a la administración de la petrolera estatal. Causas históricas: Revisión de procesamientos y fallos de la etapa kirchnerista, como el denominado Vacunatorio VIP.

El aval del Senado y la votación en el recinto

La oficialización firmada por el Presidente llega tras el aval acordado en el Senado de la Nación el pasado 27 de agosto. El trámite parlamentario dejó al descubierto las diferencias de respaldos políticos que cosechó cada candidato:

Pablo Yadarola: logró un apoyo unánime con 66 votos a favor en la Cámara Alta.

logró un apoyo unánime con en la Cámara Alta. Pablo Bertuzzi: atravesó un debate más complejo ante las resistencias planteadas por la oposición y cosechó 44 votos positivos para ratificar su posición.

Con la jura de este jueves, la Casa Rosada busca cerrar la vacante en un fuero determinante para la estabilidad institucional y el seguimiento de las demandas que rozan al poder político.