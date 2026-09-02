Traspaso de rutas a Río Negro: la Provincia gestiona un crédito con el banco Fonplata

Río Negro gestiona un crédito de hasta 60 millones de dólares con el banco Fonplata destinado a reparaciones en las rutas nacionales 22 y 151, que se hará operativo a partir de la ratificación legislativa del convenio de traspaso firmado por los gobiernos Provincial y Nacional.

«Estamos afinando los términos y las condiciones» y «apuntamos a que esté aprobado en octubre» explicó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, durante el plenario de comisiones legislativas que le dio dictamen favorable al pedido de endeudamiento.

Contó que el banco ofrece su ejecución «en cuatro años, como máximo» pero «esperamos que sea en menos tiempo» con una tasa estimada «del 5,75% y cinco años de gracia».

Ese organismo de desarrollo está formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y es una nueva alternativa de financiamiento para la provincia «a partir de la buena situación que tenemos», dijo.

Este nuevo pedido de endeudamiento disparó preguntas por parte de algunos legisladores sobre la situación financiera de la provincia, en especial por los recientes créditos otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por 140 millones de dólares, destinado a distintas obras de infraestructura; y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por otros 140 millones, para desarrollos productivos y mejoras en el sistema de salud.

Sánchez reconoció esos 340 millones de dólares, explicó que «son créditos con muy buenas condiciones» y representan «el 9,7% de la coparticipación»que recibe la provincia, cuando el techo legal es del 15%.

Recordó que este mes se abonará la sexta cuota del Plan Castello y quedarán tres para cancelar, la última en el primer semestre de 2028. Son 72 millones de dólares anuales, mientras que los pagos de capital por los nuevos créditos «serán de 27 millones de dólares, y recién a partir de 2031».

El ministro dijo que la cancelación en 2028 y el nuevo pago en 2031 permitiría, en ese lapso, «la creación de un fondo anticíclico».

Con respecto al stock de deuda precisó que al cierre financiero de 2025 era de 320 millones de dólares y «luego de la cancelación de la cuota del Castello será de 255 millones, que representan el 14% de los ingresos que tiene la provincia».

Todos juntos en el reclamo

Durante la reunión plenaria también se repitió la necesidad de «reclamar todos juntos» por la falta de liquidación del impuesto a los combustibles líquidos que debe destinarse a obras de infraestructura en la rutas nacionales.

Fue uno de los puntos remarcados por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y pidió a los bloques con representación nacional en el Congreso que insistan ante sus parlamentarios por ese tema.

En ese sentido José Luis Berros recordó un reciente proyecto del senador nacional Martín Soria, para modificar los porcentajes de liquidación de aquel impuesto, y un proyecto de declaración presentado por su bloque por el mismo tema que recibió el compromiso de acompañamiento por parte del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.

El tema se cerró con la participación de Carlos Valeri, presidente del plenario, quien recordó que en la última sesión la Legislatura aprobó, por mayoría, un proyecto de comunicación para convocar a los senadores y diputados nacionales por Río Negro para que informen las gestiones realizadas por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

«Solo respondieron (Marcelo) Mango, (Adriana) Sarquis y (Sergio) Capozzi» sostuvo Valeri.