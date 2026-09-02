Atención conductores: realizarán un censo de tránsito en la Autovía Norte y piden circular con precaución

La Dirección Provincial de Vialidad solicitó circular con precaución por la presencia de personal entre las 8 y las 20 horas durante las tres jornadas. Foto: archivo Oscar Livera.

Desde el 2 hasta el 4 de septiembre el gobierno provincial realizará un censo de tránsito en la Autovía Norte, en el tramo comprendido entre la rotonda de Capex y el intercambiador vial con la Ruta Nacional 22, a la altura de China Muerta.

El relevamiento servirá para elaborar el proyecto ejecutivo necesario para financiar y licitar la obra de duplicación de calzada anunciada por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido.

La Dirección Provincial de Vialidad solicitó circular con precaución por la presencia de personal de la consultora contratada, que permanecerá en el lugar entre las 8 y las 20 horas durante las tres jornadas.

El relevamiento buscará conocer la cantidad y el tipo de vehículos que circulan por la traza durante una jornada completa y obtener así un registro detallado del flujo de tránsito en ese sector.

La cantidad de vehículos pesados que circulan por la rotonda de Capex será uno de los datos clave para definir las características de la obra, entre ellas, la necesidad de reforzar la calzada para garantizar su durabilidad y evitar inconvenientes a futuro.

La duplicación de calzada en este tramo buscará solucionar el cuello de botella que se genera actualmente al tratarse del final de la Autovía Norte.

El objetivo es contar con la documentación técnica necesaria para completar el proyecto y avanzar en una obra que permitirá extender la configuración de autovía, con dos carriles de circulación por sentido, hasta el intercambiador vial de China Muerta.