Con un guiño a la Selección Argentina: Enzo Fernández reveló qué número usará en el Manchester City

Enzo Fernández es oficialmente jugador del Manchester City. El mediocampista argentino fue presentado por el club inglés, firmó contrato hasta el 2031 y ya tiene el número que utilizará durante su nueva etapa en los Citizens. Según reveló, la elección tiene un fuerte vínculo con la Selección Argentina.

Se trata de número 17 y la elección del dorsal no fue casual. El propio Fernández explicó que es especial en su carrera porque fue el primero que utilizó con la Selección Argentina.

“Lo elegí porque es un número que me gusta y que me caracteriza mucho. Fue mi primer número en la Selección Nacional, así que estoy muy feliz de poder elegirlo”, explicó el mediocampista en un video publicado por el Manchester City.

El vínculo con la Albiceleste es una parte central de la carrera de Enzo. Con la Selección, el volante fue campeón de la Copa América y del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que además fue reconocido como uno de los futbolistas destacados del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A lo largo de sus convocatorias, Fernández utilizó distintos dorsales: 8, 14, 16, 17 y 24. Este último fue el número que llevó durante el Mundial de Qatar 2022, una de las camisetas más importantes de su trayectoria.

Enzo Fernández, nuevo jugador del Manchester City

El mediocampista de 25 años llega al Manchester City después de su etapa en el Chelsea. En el conjunto londinense utilizó inicialmente el número 8, aunque posteriormente pasó a lucir la camiseta 5. Antes, durante su paso por Benfica, había utilizado el dorsal 13.

En River Plate, club en el que se formó y debutó en Primera División, también tuvo diferentes números: comenzó con el 37 durante la temporada 2018/19 y posteriormente utilizó el 16 y el 13. Durante su préstamo en Defensa y Justicia llevó las camisetas 34 y 8.

Su llegada al City se concretó por una cifra de 140 millones de euros, que podría ascender a 160 millones con variables. El traspaso se convirtió en uno de los más importantes de la historia del fútbol inglés y en el más caro del mercado europeo de 2026 hasta el momento.

“No podría estar más feliz de estar acá, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club hecho para el éxito”, expresó Fernández durante su presentación.

El argentino también destacó la calidad del plantel que tendrá a disposición y aseguró que buscará seguir creciendo como futbolista. “Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador. Me caracterizo por intentar mejorar constantemente mi juego”, afirmó.