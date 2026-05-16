Insólito robo en Recoleta: los atraparon con un bolso repleto de figuritas del Mundial 2026

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes tras un insólito robo en el barrio de Recoleta. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron 150 sobres de figuritas oficiales del Mundial 2026 valuados en más de 300 mil pesos, además de dos celulares y una moto sin patente.

Según publicó el medio Infobae, el operativo comenzó luego de que transeúntes alertaran sobre el robo de una mochila cometido por dos hombres que escapaban en moto. El seguimiento terminó en la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti.

El llamativo botín del Mundial 2026 sorprendió a la Policía

Uno de los sospechosos intentó escapar a pie y arrojó la mochila entre vehículos estacionados. Los policías lograron interceptarlo a pocos metros y, al revisar el bolso, encontraron los sobres de figuritas de la FIFA World Cup 2026 y dos teléfonos celulares.

Los detenidos tienen 31 y 32 años. De acuerdo con la información difundida, ambos registraban antecedentes por infracciones en eventos masivos y causas vinculadas con tenencia de drogas durante este año.

El caso avanzó mientras el Centro de Monitoreo Urbano detectaba otro robo cometido por un motochorro en Belgrano. El sospechoso había roto la ventanilla de una camioneta estacionada en Pampa y Ramsay para llevarse otra mochila.

El tercer detenido acumulaba 14 antecedentes por distintos delitos

Tras el robo, el hombre escapó en una moto de alta cilindrada en dirección a la autopista Lugones. El seguimiento de las cámaras permitió coordinar un operativo cerrojo para intentar detenerlo antes de que abandonara la zona.

La persecución terminó a la altura de Ombúes, donde el personal motorizado logró interceptarlo y recuperar los objetos sustraídos. La Policía también secuestró la moto utilizada durante la fuga.

El tercer detenido, también de 31 años, tenía 14 antecedentes penales. Entre ellos figuraban causas por robos agravados, desobediencia y homicidio culposo, según la información difundida.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia porteña mientras avanzan las actuaciones por los robos registrados en Recoleta y Belgrano.