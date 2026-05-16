El Gobierno busca diferenciarse de Mauricio Macri, pero no descarta alianzas electorales con sectores del PRO

El Gobierno relativiza las recientes apariciones públicas de Mauricio Macri y mantiene abierta la posibilidad de construir acuerdos electorales con sectores del PRO de cara a las elecciones de 2027. En la mesa chica de Javier Milei interpretan que el renovado protagonismo del exmandatario responde, en parte, a una estrategia para fortalecer la posición negociadora del partido amarillo, especialmente en la disputa política por la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei relativiza el regreso de Mauricio Macri

Aunque dentro de La Libertad Avanza no descartan entendimientos con dirigentes del PRO en distintos distritos del país, cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguran que la intención no es avanzar en un acuerdo electoral en territorio porteño. En cambio, sí analizan eventuales alianzas en provincias donde consideran que existe margen para confluir con referentes amarillos alineados con el rumbo económico del oficialismo.

En el Ejecutivo consideran que cualquier entendimiento político deberá tener como condición central el respaldo al programa económico libertario y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno. Esa postura se mantiene incluso en medio de las crecientes tensiones con el expresidente, quien en las últimas semanas endureció sus cuestionamientos hacia la administración nacional.

El escenario se desarrolla mientras el PRO intenta reposicionarse frente al desgaste que, según distintos sectores opositores, comenzó a mostrar la imagen de La Libertad Avanza en los últimos meses. En ese contexto, Macri retomó protagonismo con actividades partidarias y una gira denominada “Próximo Paso”, orientada a reordenar al espacio y fortalecerlo de cara a la próxima contienda presidencial.

Durante un acto realizado este viernes en el Club Galicia de Olivos junto a dirigentes bonaerenses, Macri defendió el perfil opositor del PRO y marcó diferencias con el oficialismo. “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, sostuvo el exmandatario. Además, advirtió que “si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance” y reclamó “poner las cosas sobre la mesa y resolverlas”.

Según detalló Infobae, pese al endurecimiento discursivo, en el oficialismo minimizan el impacto político de las declaraciones del líder del PRO y creen que forman parte de una negociación más amplia por el armado electoral futuro. Mientras tanto, tanto en el entorno de Milei como en sectores del macrismo reconocen que, más allá de las diferencias, la posibilidad de acuerdos cruzados seguirá abierta en los próximos meses.