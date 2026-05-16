Conmoción en Italia: atropelló a una multitud y en la huida apuñaló a un hombre que intentó frenarlo

Un conductor atropelló este sábado a una multitud en el centro de Módena, en Italia, y dejó al menos siete heridos, dos de ellos en estado grave. Después del impacto, el hombre escapó del vehículo con un cuchillo y apuñaló a una persona que intentó detenerlo.

Según publicaron medios internacionales, testigos indicaron que el auto subió a gran velocidad a la vereda y embistió a varios peatones en una zona comercial de la ciudad.

El conductor escapó con un cuchillo tras el atropello múltiple

El hecho ocurrió en Largo Porta Bologna, donde el vehículo terminó incrustado contra el frente de un comercio. De acuerdo con medios locales, el conductor tiene 31 años, es ciudadano italiano y posee origen tunecino o marroquí.

Luego del choque, el hombre descendió del auto e intentó escapar. En medio de la huida, apuñaló a una persona que quiso interceptarlo antes de la llegada de la Policía.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, agradeció a “cuatro o cinco personas” que persiguieron al conductor y colaboraron para reducirlo hasta que fue detenido.

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un acontecimiento muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, afirmó.

Qué se sabe de los heridos tras el ataque en Italia

Entre las víctimas hay dos personas con heridas de gravedad. Una de ellas es una mujer que quedó en estado crítico después de ser atropellada.

“Tiene las piernas destrozadas”, señaló Mezzetti sobre el estado de la mujer internada. Las autoridades italianas mantienen este sábado un operativo en la zona para avanzar con las pericias.

Los investigadores intentan establecer si el hecho fue un ataque intencional o si responde a otra motivación.