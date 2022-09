Cerrada defensa de los azules del MPN a Desarrollo Social por las estafas con planes

Los máximos referentes de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag y Ana Pechen, cerraron filas con el ministerio de Desarrollo Social por la millonaria estafa con planes sociales de la provincia. Los dirigentes de la lista Azul opinaron sobre el escándalo que envuelve a la administración de Omar Gutiérrez y, en particular, al titular de la cartera, Abel Di Luca.

El exgobernador de Neuquén y ahora presidente del órgano partidario, afirmó ayer en declaraciones que dio a LU5 que «la justicia tiene todos los caminos abiertos a partir de la iniciativa que tomó el BPN, el ministerio de Desarrollo Social y el fiscal de Estado», Raul Gaitán.

«La denuncia y las primeras investigaciones las hizo el abogado del banco. Esta es la primera señal de que aquí se ha abierto la investigación al Poder Judicial por parte del BPN, que es de la provincia de Neuquén. Al mismo tiempo, acompañó la denuncia el abogado del ministerio de Desarrollo Social. Y en tercer lugar, el fiscal de Estado se constituyó en parte querellante», planteó Sapag.

El dirigente concluyó que eso significa que «la justicia está investigando en base a esas invesrigaciones que se hicieron puertas adentro» y pidió que ahora trabaje en el «esclarecimiento de los responsables hasta el fondo de la cuestión».

«Entiendo que el juego democrático y de la división de poderes está a pleno», sostuvo.

Pechen pidió que no haya «caza de brujas»

Pechen, por su parte, dialogó hoy con Vos A Diario, el programa de RN Radio, y también fue consultada sobre la estafa con planes. «Deploro el uso de la necesidad de la gente como una forma de tráfico en cualquier instancia», afirmó la exvicegobernadora, quien reclamó políticas de empleo para reemplazar los programas sociales o «dádivas».

En cuanto al caso, dijo que el Estado tiene «controles muy laxos» y que deberían incentivarse en todos los estamentos. «Entiendo que a veces el responsable mayor puede no saber o no conocer lo que está sucediendo. Las auditorías que se están realizando van a esclarecer esto. Lo que le pido a la justicia es separar la paja del trigo porque hay gente muy honesta trabajando en los ministerios y su buen nombre y honor no tiene por qué ponerse en duda», analizó Pechen.

«No se puede hacer una caza de bruja antes de que la justicia determine quiénes son los culpables», afirmó la dirigente, quien coincidió con Sapag en destacar la participación de la fiscalía de Estado como querellante. «Los mecanismos institucionales están en marcha», consideró.

Escuchá la entrevista a Ana Pechen, vicepresidenta de la Convención del MPN, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

