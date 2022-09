Habló Abel Di Luca sobre las estafas con planes sociales: «No está probado el hecho»

Abel Di Luca tiene sus oficinas en Anaya y Planas pero eligió dar la entrevista con RÍO NEGRO en un despacho secundario, en Casa de Gobierno, que dice utilizar para recibir a los intendentes. No fue azaroso: la ubicación permitió que el ministro político del gobierno, Sebastián González, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, pudieran irrumpir promediando la nota para ofrecerse a «ser parte» del intercambio.

Curioso para Gaitán, quien tiene un rol en la causa como querellante. «Vine a escuchar y, si llega a haber funcionarios del gobierno involucrados, los tendré que acusar. Que esté acá no me va a cambiar nada», aseguró.

Di Luca accedió a hablar por primera vez con este diario sobre la millonaria estafa con planes sociales del ministerio que conduce, Desarrollo Social, pero bajo la condición de que no haya cámaras. «Todavía no está probado el hecho», fue una de sus frases.

P: Si yo fuera fiscal sería mi sospechoso número uno, si fuera gobernador lo habría suspendido del cargo. Me pregunto cómo puede haber pasado esto con sus largos años en el ministerio sin que usted se diera cuenta, sin que nadie lo haya detectado y que fuera por un señor que vino a decir: me falta plata. ¿Cómo pudo haber pasado esto?

R: Quiero que quede claro que nosotros, cuando se detecta la maniobra, en forma conjunta con el BPN hicimos la denuncia.

P: Es lo que correspondía.

R: Después, usted hace un juicio de valor sobre cosas que… Nosotros tenemos dictaminados controles que, bueno, hemos tratado ahora de tomar medidas para trabajar y controlar más el tema de los planes.

P: ¿Pero cómo pasó todo esto sin que se detectara?

R: Bueno, nosotros tenemos un sistema de pago de los programas con tres áreas perfectamente determinadas: Familia, Subsidio Social Transitorio y Desocupación. Cada uno de estos programas tiene un… en la estructura cada área tiene un espacio.

R: ¿Todo esto está dentro de la dirección de Planes Sociales?

P: Exacto, que depende de un coordinador administrativo.

Las firmas y algunos nombres nuevos

R: ¿Estamos hablando de Ricardo Soiza y de una persona por encima de él?

P: Luciano Palma. Para mostrar el mecanismo: se hace una evaluación de cada uno de los programas y, en base a la necesidad socioeconómica del beneficiario, se genera un subsidio.

R: ¿Eso quien lo decide?

P: Eso el área. Eso luego se eleva a la dirección o a la coordinación de administración y ahí se elabora el proyecto de decreto que después se aprueba o no que es el que firmo yo. Para que se entienda, para que les quede claro a ustedes que yo no veo el listado de beneficiarios. Apruebo el monto de los distintos programas que se ejecutan.

P: Entonces ¿quiénes intervienen en la firma: Soiza, Palma?

R: Ellos certifican los programas. Pasa al área de administración donde está a cargo de… el coordinador administrativo es Tomás Siegenthaler. Ahí se genera el archivo que se manda al banco para que después cree las cuentas y entregue las tarjetas.

Apoyo logístico: el jefe de Gabinete y el fiscal de Estado quisieron participar de la entrevista. Foto: Florencia Salto.

Beneficiarios de más de un subsidio

P: Se habla de que los subsidios iniciales eran de $8.000 y luego se subían a $49.000. ¿Quién tiene firma para hacer eso?

R: Cada área evalúa la situación socioeconómica de las familias. Ningún subsidio entre sí es incompatible. Una persona puede tener un Subsidio Social Transitorio y uno de Desocupación. Igual que Familia.

P: Usted dice que no ve los listados de beneficiarios, sino el monto global. ¿Qué pasa con los funcionarios que sí participaban en esa confección? ¿Siguen trabajando, fueron apartados?

R: Bueno, en el área de Desocupación, la medida que tomamos con la gente que fue identificada, que se ve en algún video, en el caso de los contratos se dieron de baja.

P: ¿Cuándo ingresó esa gente?

R: Hay distintas fechas. Algunos desde febrero, otros de abril, de marzo. Esa es gente que tiene contrato de eventuales. El convenio colectivo de trabajo nos permite contratar como eventuales. Las que son planta política y tienen una planta permanente, se les dio de baja la planta política, se les inició un sumario y fueron separadas de los lugares de trabajo. A ver, quiero que quede claro que todavía no hay una formulación de cargos.

Soiza, el sobreviviente

P: Pero se suele apartar del cargo a un funcionario. Por ejemplo, ¿Soiza está apartado, Osuna, Sanz?

R: Osuna está apartado, Sanz está apartado y, en el resto de la gente que tenía contrato con planta política, la planta política está dada de baja.

P: ¿Soiza también?

R: Soiza no tenemos nosotros… No tengo hasta hoy, digamos, una imputación de cargos.

P: Le allanaron la casa, le secuestraron el celular. ¿No puede entorpecer la investigación?

R: Para no entorpecer la investigación nosotros hemos creado una auditoría que está a cargo de un contador que es una persona que ha trabajado con estos temas.

P: Crearon una auditoría ahora, pero durante dos años les robaron 123 millones.

R: Todavía no está probado el hecho.

P: Lo dice la fiscalía

R: Todavía no están imputados los cargos.

P: ¿Usted niega que esto haya podido pasar?

R: No, yo no estoy diciendo eso, yo digo que se está investigando y la justicia tiene que investigar el grado de responsabilidad que le corresponda a cada uno.

P: ¿Y por qué a estos funcionarios sí los separaron?

R: Porque aparecen en las cámaras y creíamos que, para facilitar el trabajo de la justicia, era conveniente apartarlos del lugar de trabajo.

P: ¿Cuántas personas son?

R: Algo de 11.

Di Luca eligió un despacho en Casa de Gobierno y no el que ocupa en Desarrollo Social. Foto: Florencia Salto.

Las charlas con Omar Gutiérrez, bajo reserva

P: ¿No considera que es un sistema opaco? No se conocen los montos, los beneficiarios, quién decide.

R: Te lo acabo de decir.

P: Lo conocemos nosotros que estamos hablando ahora, el resto de la población no.

R: Nosotros pensamos que la bancarización era un sistema que nos permitía dar luz y más control en este tema de los planes.

P: La fiscalía dijo que encontró a unas 30 personas que no sabían que estaban recibiendo un subsidio.

R: Yo quiero que me entiendan algo, esos son dichos de la fiscalía. A mí la fiscalía no me ha informado más que lo que yo le digo y que tengo. En base a eso he avanzado.

P: No hemos escuchado al gobernador sobre esto. ¿Le ha dado alguna instrucción, le ha pedido que separe algún funcionario, planteó separarlo a usted?

R: Las charlas con el gobernador son charlas que yo tengo con él y me las voy a reservar respecto de esta situación. Está convencido el gobernador y yo también de que debemos dejar que la justicia trabaje e investigue. Hemos puesto toda la información a disposición, legajos de los empleados, todo, para que la justicia libremente pueda trabajar.

P: ¿No evaluó poner a consideración su renuncia?

R: Yo le dije en más de una oportunidad: cuando uno asume un puesto en política sabe que la duración es que un día te dicen cuándo empezar y otro que se termina tu gestión como ministro. Lo tengo claro.