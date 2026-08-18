Chubut: a pocos días de elegir al nuevo presidente, el radicalismo se partió en dos

El intendente de Trelew Gerardo Merino tenía el camino allanado para ser consagrado como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut para lo cual contaba además con el apoyo del gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

El objetivo era fortalecer la alianza que llevó a Torres a la gobernación en 2023 y comenzar a trabajar para la reelección. Pero todo se desmoronó en poco más de dos horas que fue el tiempo que duró una sesión de la Legislatura donde, con el voto de diputados radicales se aprobó una ley que autorizó la reelección indefinida de los intendentes de las localidades que no tienen Carta Orgánica.

La aprobación de la nueva ley, que contó con el respaldo de todo el bloque oficialista, provocó la rebelión de dirigentes de los Comités del interior a los que se fueron sumando otros de Municipalidades de primera categoría como Rawson, Puerto Madryn y Esquel. Si bien no lo dicen en público es un secreto a voces que acompañarán la postulación del presidente del radicalismo de la localidad cordillerana de El Maitén, Sergio Guajardo, hoy la cara visible de una postura que impulsa “un radicalismo más federal” y con “protagonismo propio” en la alianza que llevará a Torres como cabeza de lista en los comicios del año que viene.

Los dirigentes del interior ya dieron una prueba de su poder de fuego: este lunes ganaron una votación por un voto (12 a 11) y lograron doblegar la decisión de la actual conducción, que encabeza el vicegobernador Gustavo Menna, de realizar el plenario de la Convención del próximo 29 de agosto en Trelew. Era una “ventaja” para los deseos de Merino que sería local en la ciudad donde además pertenece el gobernador Torres.

Pero con un imprevisto apoyo de representantes de Rawson, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn se logró que el encuentro se realice en Esquel, donde “cambia la localía” ya que los principales opositores a Merino son de municipios de la cordillera.

Este martes, Guajardo dijo a la prensa que “tiene los números de convencionales para ser elegido presidente” y que “comenzaremos otra era dentro de la UCR con mayor protagonismo y no como vagón de cola”. EL 29 están en condiciones de votar 66 convencionales. El que logre 34 votos será el nuevo conductor del partido. De todas maneras, Merino tendría hoy, la mayoría asegurada.

Si bien en caso que la conducción quede en manos de dirigentes del interior no se debilitará la alianza en el partido del gobernador “Despierta Chubut”. Pero está claro que la nueva dirigencia tendría otros planes para negociar con el gobierno. A poco más de 10 días de un encuentro clave y de lo que parecía solo un trámite, el radicalismo chubutense (que no gana una elección provincial desde 1999) se partió por ahora en dos y todo parece indicar que la reunión de la Convención, máximo órgano partidario, dejará mucha tela para cortar.

Guajardo, uno de los primeros en levantar la voz tras la aprobación de la ley de reelección indefinida de los intendentes es de una tradicional familia radical de El Maitén. Su padre, Miguel, fue intendente de la localidad dos veces. Y la manejó con mano de hierro en situaciones límite: enfrentó nada menos que al grupo Benetton, dueño de tierras dentro del ejido municipal. Le reclamaba por entonces una diferencia en el pago de impuestos por algo más de 9 mil pesos, lo que el grupo italiano no quería abonar. El entonces jefe comunal lo judicializó y tras un largo proceso logró lo que quería: los Benetton tuvieron que pagar.

Los días vertiginosos de la política chubutense también pasan por Gaiman. Tras el fallecimiento del intendente Darío James y de acuerdo a la Carta Orgánica se debe llamar a elecciones para completar el período. La Secretaría Electoral Permanente fijó como fecha el 13 de diciembre próximo. Pero ya se alzaron voces en contra. El justicialismo no quiere ir a elecciones y objeta tanto el gasto como el breve período que el nuevo intendente estará en el cargo. Quiere un acuerdo político en el Concejo Deliberante que posibilite que el jefe comunal interino, Raúl Ferrero, siga hasta diciembre de 2027.

Tanto el radicalismo como el oficialismo provincial quieren las elecciones. Por ahora, no hay definición, aunque ya comenzó la danza de nombres de posibles candidatos.