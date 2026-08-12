La impresionante bajante de un lago en Chubut: donde antes se buceaba ahora se puede pasar caminando 

Las imágenes impresionan. Pero representan la realidad de lo que está ocurriendo en la zona cordillerana de Chubut ante la falta de lluvia y de nieve que se viene registrando desde hace varias temporadas, aunque en las últimas semanas las precipitaciones y nevadas fueron creciendo. El buzo y fotógrafo esquelense Marcos Ponce reveló la marcada disminución del nivel del embalse Amutui Quimey, ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, tras comparar imágenes de un mismo sector tomadas durante una inmersión en 2025 y luego este año con el lugar completamente expuesto por la bajante del agua.

Ponce explicó que la diferencia entre las imágenes refleja una situación que lo sorprendió: “No bajó un poco el lago, bajó muchísimo. Casi de la costa donde accederíamos al agua hoy está cerca de un kilómetro de distancia”, dijo al describir la transformación del paisaje.

El especialista en buceo contó que había registrado ese sector durante el otoño de 2025, cuando se encontraba varios metros bajo el agua y que recientemente volvió al lugar para documentar el cambio. “Donde el año pasado había estado buceando, hoy se camina. El agua se fue realmente y ahí surge la idea de hacer esta producción para mostrar lo que está pasando en el lugar”.

Ponce le dijo a diario RÍO NEGRO que, según datos de la hidroeléctrica local, el nivel del embalse descendió alrededor de 20 metros debido a la falta de precipitaciones níveas en la región. “Tuvimos un invierno pasado que casi no nevó, un verano muy seco y nuevamente un invierno donde se esperaban muchas precipitaciones y casi no ha nevado”, explicó.

El buzo advirtió que esta situación tiene consecuencias ambientales y sociales que deben ser analizadas. “Esto tiene muchísimas consecuencias, sequías en los veranos, incendios, prohibición de agua potable para las ciudades y para las producciones”, expresó, aunque aclaró que su intención no es generar alarma sino “promover conciencia”.

Ponce comparó registros realizados en 2025 y 2026 en la Bahía de Los Palos, donde se encuentra el embalse dentro del Parque Nacional Los Alerces. Las imágenes muestran el fuerte descenso del nivel del agua y reflejan un fenómeno que preocupa por la escasez de precipitaciones y nieve.

Lo que hace apenas un año era un paisaje completamente sumergido bajo las aguas del embalse Amutui Quimey hoy puede recorrerse caminando.

Desde hace varios años, Ponce combina su pasión por el buceo con el registro audiovisualde los ambientes subacuáticos de lagos, lagunas y ríos de la Patagonia cordillerana.

A través de una cámara especializada, documenta ecosistemas, fauna y flora que permanecen ocultos bajo la superficie, conformando un valioso archivo visual sobre la biodiversidad de la región.

En esta oportunidad, sin embargo, el foco de su trabajo dejó de estar exclusivamente bajo el agua. Las imágenes comparativas registradas entre 2025 y 2026 muestran el efecto de la pronunciada bajante del embalse Amutui Quimey, una situación que viene siendo motivo de preocupación en comparación con años anteriores.

El abogado explicó quepudo caminar por lugares donde meses atrás había estado buceando mientras acompañaba a amigos o realizaba registros para distintos proyectos audiovisuales.

«Esta vez tuve oportunidad de caminar por donde hace algunos meses estuve buceando»,le dijo a este medio.

Ponce indicó que el trabajo fue realizado en la Bahía de Los Palos hace alrededor de un mes y medio ycitó información brindada por el gerente de Hidroeléctrica Futaleufú, ingeniero Pablo Belkenoff, quien señaló que el embalse se encuentra aproximadamente 20 metros por debajo de la cota máxima prevista para esa época del año.

Según explicó, esta situación responde principalmente a la escasa acumulación de nieve durante el invierno pasado y el actual, además de la sucesión de veranos con precipitaciones inferiores a lo habitual.

La comparación de las imágenes tomadas no deja duda alguna. En el lado izquierdo aparece un árbol completamente sumergido bajo las aguas cristalinas del embalse durante laprimavera de 2025. En la imagen correspondiente al invierno de 2026, ese mismo árbol permanece sobre un terreno seco, rodeado por piedras y sedimentos, reflejando el retiro del agua.

La comparación permite observar de manera directa la magnitud del descenso del nivel del embalse en apenas un año. “Esta publicación debe servir para tomar conciencia”, dijo Ponce.

Como ya contó en una nota diario RÍO NEGRO no es la primera vez que el buzo protagoniza una historia, al menos, singular con sus experiencias bajo el agua.La más icónica fue en abril de 2022. Tras recorrer las profundidades del Lago del Desierto, en Santa Cruz junto a un amigo buceando se disponían a salir cuando cerca de los pilotes de un muelle vio algo que brillaba. Lo recogió y junto a su amigo salieron a la superficie.

Se dieron cuenta que era una alianza y el final de la historia es digna de una novela de amor. El anillo tenía el nombre de mujer en su interior y decidió subirlo a sus redes sociales. Rápidamente se viralizó y apareció la dueña. Ese anillo fue arrojado tras la decisión de la pareja de romper su relación. El hallazgo permitió que se reencontraran y todo terminó en un casamiento.

Una de las protagonistas era de Río Turbio, en Santa Cruz. Y la otra vivía en Buenos Aires. “Fue como encontrar una aguja en un pajar,pero se dio”, contó en aquella oportunidad Ponce quien está casado y tiene una hija. Se desempeña como defensor público en Esquel. Pero nunca abandonó su pasión por el buceo.