Chubut: una alianza nacional que pone al gobernador Torres en una encrucijada 

“El rejunte no tiene sentido si es solamente para ganar una elección”, disparó el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres al participar de la AmCham, uno de los principales encuentros organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina para discutir, sobre todo, el presente y futuro del sector energético. Las declaraciones del joven mandatario sacudieron el tablero del PRO cuyos principales dirigentes ya están trabajando para lograr la unidad con vistas a las elecciones generales del año que viene.

En el lugar donde Torres dejó picando su frase estaban todos. De arriba A abajo y de izquierda a derecha.

Torres condicionó después frente al mismo auditorium la posibilidad de un acuerdo político con Javier Milei para las presidenciales a la discusión de “un modelo de desarrollo que exceda el modelo de ajuste actual y contemple un plan de obras públicas y políticas para generar empleo”. Se sabe de sobra que algunas de estas exigencias no están siquiera en borradores lejanos del plan de gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Junto a Rogelio Frigerio, Torres es uno de los dos gobernadores puros del partido que intenta realimentar la alianza que llevó a Milei al poder. Un tercero es el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Es uno de los denominados “dialoguistas” y en varias oportunidades deslizó los votos de sus legisladores nacionales hacia la aprobación de proyectos (en algunos casos polémicos) del Poder Ejecutivo Nacional.

La reacción de Torres se hizo sentir dentro del partido de Mauricio Macri, de quien Torres es un hijo dilecto. Claro que, por ahora, no fueron más allá de las palabras teniendo en cuenta que el gobernador sabe que debe ser cuidadoso si mira hacia el interior de la realidad política de su provincia.

Mucho se habla de un pacto de “no agresión”, ya difundido por Diario RÍO NEGRO, entre los libertarios y Torres. Esto es un teorema político sencillo: la LLA no levanta un candidato a gobernador en Chubut para que Torres pueda ir lo más tranquilo posible a una reelección. Pero con la condición que César Treffinger, actual diputado nacional y dueño del sello libertario en la provincia, vaya en 2027 por una banca en el Senado. Difícil de digerir para quienes integran “Despierta Chubut”, pero una condición más que probable.

Tras sus resonantes declaraciones respecto al “rejunte” Torres enfrenta una encrucijada en la que lo ha introducido su propio partido. Esto no es difícil de desentrañar: a nivel nacional no, pero en la provincia sí. Desde las primeras líneas del PRO nacional tomaron nota de la posición del joven gobernador, pero por el momento no hubo reacción alguna. En el frente de “Despierta Chubut”, no solo habrá libertarios. También peronistas y radicales, de acuerdo a declaraciones del propio Torres en una reciente visita a Comodoro Rivadavia.

Es que el gobernador debe tener los ojos bien abiertos si es que quiere ganar otra vez en las urnas teniendo en cuenta que en el último examen eleccionario de medio término sus candidatos terminaron en tercer lugar. No le será tan fácil como se suponía hace apenas un año atrás. Por otro lado, en el reciente festejo de su cumpleaños, Treffinger apagó las velitas mientras de fondo se escuchaba el “César gobernador”, a lo que el diputado nacional respondió levantando los brazos, con una amplia sonrisa.

El panorama no es del todo sencillo. Si bien cada provincia pretende ser un mundo aparte en cada elección la realidad dice que no es tan así. A través de la historia, al menos de Chubut, variopintas fueron las candidaturas digitadas desde el poder central sea el partido que fuere.

A pesar de su juventud Torres ha surfeado otras encrucijadas similares, aunque la última siempre es la más difícil. Deberá esperar saber que ocurre con la alianza en marcha entre Macri y Milei y después definir su posición final. En Chubut, una alianza entre el Torres y los libertarios ya dejó de ser una utopía política para convertirse en una alternativa real. Y lo coloca a Torres en un verdadero laberinto.

Hay cabos sueltos aún como el grito de “gobernador” en el cumpleaños de Treffinger y la manera en que Torres encarará la conformación de un frente que incluirá también a peronistas y radicales que se parezca lo menos posible a un “rejunte” para ganar elecciones.

Un refrán popular dice que “somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras”. Significa que controlamos lo que decidimos callar, pero estamos atados y somos responsables de las consecuencias de lo que decimos.